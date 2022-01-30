Türkiye’nin birçok farklı ilinden gelen binlerce kişi yüzlerce metrelik mevlit sofrasında buluştu

Batman’da 2006 yılında hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu, ölümünün 16. yıl dönümünde binlerce kişi tarafından anıldı.

Şeyh Süleyman Bağdu’nun vefat yıl dönümü nedeniyle Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi’nde anma programı düzenlendi. Türkiye’nin birçok farklı ilinden anmaya gelen binlerce kişi yüzlerce metrelik mevlit sofrasında buluştu. Anmaya gelen vatandaşlar dua etti.

Anma programı ile ilgili açıklama yapan Şeyh Süleyman’ın oğlu Şeyh Selman Bağdu, 2006 yılında vefat eden babasının seneyi devriyesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bağdu, "Türkiye’nin dört bir yanından Ege’den, Karadeniz’den, İç Anadolu’dan olumsuz hava şartlarına rağmen gelen bütün kardeşlerime, gelen bütün misafirlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah’a şükür, mevlidimizi verdik. Allah kısmet ederse gelen misafirlerimizi hayırlısıyla memleketlerine uğurlayacağız. 16. anma yıl dönümü oldu. Pandemiden dolayı iki sene zaten yapamamıştık. İnsanlarımız çetin kış şartlarına rağmen çok güzel bir şekilde geldiler. İnşallah Allah’ın izniyle yerlerine geri dönerlerse de çok mutlu olacağız” dedi.