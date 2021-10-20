banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku

Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı

Mülteci çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan ve Suriyeli bir mülteci kızı temsil eden "Amal" adlı dev kukla, İngiltere’ye ulaştı. Türkiye’den yola çıkan Amal’ı, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son ayağı olan İngiltere’de ünlü İngiliz aktör Jude Law karşıladı.

Haberde İnsan 20.10.2021, 17:24
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı

Mülteci çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan ve Suriyeli bir mülteci kızı temsil eden "Amal" adlı dev kukla, İngiltere’ye ulaştı. Türkiye’den yola çıkan Amal’ı, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son ayağı olan İngiltere’de ünlü İngiliz aktör Jude Law karşıladı.

Savaş nedeniyle milyonlarca yerinden edilmiş çocuğu sembolize etmek için tasarlanan Suriyeli mülteci bir kızın kuklası, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan İngiltere’ye ulaştı. Arapça’da "umut" anlamına gelen "Amal" adı verilen kuklayı, Folkestone sahilinde ünlü aktör Jude Law karşıladı. Gaziantep’ten yola çıkan ve ailesini arayan mülteci kız çocuğunun hikayesini anlatan kukla Amal için 24 Ekim’de Londra’daki Victoria and Albert Museum’da 10. yaş günü kutlaması yapılacak. Kuklanın yolculuğu 3 Kasım’da ülkenin kuzeybatısındaki Manchester’da son bulacak.

Temmuz ayında yola çıktı

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tasarım şirketi "Handspring" tarafından yapılan Amal, gezdiği her şehirde yerel sanatçıların sahne aldığı kültürel etkinliklerle karşılandı. Kukla, 27 Temmuz’da yola çıktıktan sonra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa’yı dolaştı ve ve yol boyunca Papa Francis’in de aralarında bulunduğu binlerce kişi tarafından karşılandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2