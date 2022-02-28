Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde toplanan yardımlar kamyonlara yüklendi. Ankara’dan hareket eden kamyonun İstanbul’a ardından da Ukrayna’ya ulaşması bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Ankara’da yaşayan çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelerek savaş bölgesine gönderilmek üzere temel gıda ürünü, tıbbi malzeme ve kıyafet yardımında bulundu. Vatandaşların yaptığı yardımlar büyükelçilik görevlileri ve gönüllüler tarafından paketlendi. Ankara’dan yola çıkacak yardım kamyonları, İstanbul’da ki yardım kafilesine katılacak. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan gelen yardımların İstanbul’da toplanarak Ukrayna’ya gönderilmesi bekleniyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar dün yapmış oldu açıklamada, Ukrayna ve Türk vatandaşlarının elçiliğe yaptığı yardımlara değinerek bir gün içerisinde 1,5 milyon lira ve 12 bin doların bağış yapıldığını, şimdiden birkaç tır insani yardımın yapıldığını ve birkaç yardım tırının da hazırlandığını söylemişti.