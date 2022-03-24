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Türkiye’den Afganistan’daki 2 bin 500 aileye gıda ve nakit desteği

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç karışıklıklar nedeniyle zor günler geçiren, kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan halkına gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemelerini kapsayan insani yardım ulaştırdı.

Haberde İnsan 24.03.2022, 12:21
Türkiye’den Afganistan’daki 2 bin 500 aileye gıda ve nakit desteği

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç karışıklıklar nedeniyle zor günler geçiren, kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan halkına gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemelerini kapsayan insani yardım ulaştırdı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanına olduğu gibi iç karışıklık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan halkının da yardımına koştu. Dernek, Afganistan’daki halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere diğer temel ihtiyaç malzemelerinin de karşılanması için bölgeye giderek oradaki halka et ve ekmek dağıtımı, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan acil yardım malzemelerini de zor zamanlar geçiren Afganistan halkına ulaştırdı. Dernek, su kuyusu ve yetim projeleri ile de Afganistan halkının ve özellikle yetim çocukların yüzlerine tebessüm oldu.

"Önce Afganistan’daki ihtiyaç kalemlerini belirledik"

Afganistan’da yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Afganistan’a yaptığımız ziyarette, Büyükelçiliğimiz, Konsolosluğumuz, AFAD, TİKA, Kızılay’ın istişareleri ve Afgan Kızılayı destekleri ile oradaki ihtiyaç kalemlerini belirledik. Sonrasında da çalışmalarımızı başlattık. Afganistan’daki çalışmalarımızı üç bölgede yoğunlaştırdık. Başkent Kabil’de, Türkmenistan sınırındaki Herat bölgesinde ve ulaşımın çok zor oldu Kunduz bölgesinde çalışmalarımızı yaptık. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan çalışmaları kapsamında başta gıda kolisi dağıtımı, temiz suya ulaşılamayan bölgelerde su kuyusu açma, hijyen çalışmaları yaptık. Bölge insanına yönelik un ve ekmek çalışması yaptık. Ayrıca Afganistan’da çok önemli bir başlık olan yetim çalışması yaptık. Savaş o bölgede 1 milyondan fazla çocuğu yetim bırakmış. Ayrıca o bölgede sürdürülebilir kalkınma çok önemli. Bu nedenle Afganistan’dan meslek edindirme kursları açarak o bölgedeki insanların meslek sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"Binlerce aileye gıda kolisi, ekmek, et, hijyen malzemesi dağıttık, 10 adet su kuyusu açtık"

Afganistan’da binlerce aileye yardım ulaştırdıklarını söyleyen Bulut, "Savaş nedeniyle halk çok fakir düşmüş. Özellikle gıda ihtiyacı çok fazla ön plana çıkıyor. Biz de o bölgede yaklaşık bin 500 aileye gıda kolisi dağıttık. Bin aileye nakit yardımda bulunduk. Kurbanlar keserek et dağıtımı yaptık. İnsanlara un ve ekmek ulaştırdık. Temiz suya ulaşılmayan bölgelerde de 10 tane su kuyusu açarak insanların temiz suya ulaşmasını sağladık. Yetimhane ziyaretleri yaparak yetimlere hem nakdi yardımda bulunduk hem de kıyafet ve oyuncak yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepli halıcılar, Afganistan’da elleriyle yün halı dokuyan Türkmenlere destek olabilir"

Afganistan’daki Türkmen ailelerin Türklerin ata mesleği olan elde halı dokuma işi yaptığını belirten ve Gaziantepli halıcılara destek çağrısı yapan Mustafa Bulut, "Afganistan’ın Türkmenistan sınırındaki Herat bölgesinde yaptığımız çalışmalar esnasında Türkmen ailelerin elleri ile halı dokuduklarını gördük. Yani oradaki Türkmen aileler, Türklerin Ata mesleğini o şartlara rağmen icra etmeye devam ediyor ve doğal yün halılar üretiyorlar. Ben de buradan dünya hali ticaretine büyük destek sağlayan Gaziantepli halıcılara sesleniyorum. Gelin bu insanlara destek olalım, bu insanların ürettiği halıları gerek Türkiye pazarına gerekse de dünya pazarına ulaştırarak bu insanlara bir katma değer ve istihdam oluşturalım. Bu sayede buradaki ailelere destek olalım. Ben inanıyorum ki Gaziantep’teki halıcılar bu projeye destek verecektir" şeklinde konuştu.

"Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz"

Dünyanın her noktasında yaşanan insanlık dramlarına merhem olmaya ve yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyerek bağışçılara teşekkür eden Bulut, "Ben, Ramazan ayına sayılı günler kala halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Afganistan’da açlıkla, yoklukla, kuraklıkla mücadele eden bu insanlara destek olalım. Şimdiden bağışçılarımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, Allah yardımlarınızı kabul eylesin" diye konuştu.

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