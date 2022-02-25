Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ‘İyilik Treni’nin üçüncüsü yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a 994 ton temel ihtiyaç malzemesi götürecek olan üçüncü “İyilik Treni”, Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıktı.

Afganistan’da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun (STK) katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu üçüncü "İyilik Treni", Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıktı. Üç trende toplam 62 konteynerden oluşan üçüncü İyilik Treni’nde 994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

“İyilik trenlerimizin sayısı ve taşıdığı yardım malzemesi miktarı her geçen gün artıyor”

Uğurlama töreninde konuşan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, “Afganistan’daki kardeşlerimize yardım operasyonlarının içerisinde olmak, ihtiyaç malzemelerinin taşınması organizasyonlarını yürütmek demiryolcular olarak bizim için çok farklı bir mutluluk. Daha önce iyilik trenlerimizin birincisini iki ayrı trende 46 vagonluk toplam 750 tonluk yardım malzemesi ile yolcu etmiştik. Türkiye-İran ve Türkmenistan parkurlarında toplam 4 bin 168 kilometrelik güzergâhı 12 günde tamamlayarak Afganistan’a vardı. İkinci grup iyilik trenlerimiz iki ayrı tren, 45 konteyner ile toplam 921 ton malzeme ile Afganistan’a 12 günde vardı. Bugün üçüncü grup iyilik trenlerimizi 62 konteyner, 994 ton yüküyle ve üç ayrı trenle birazdan uğurlayacağız. Bu trenlerimizle beraber 46’sı kapalı olmak üzere toplam 153 vagon, 107 konteyner ile 2 bin 663 ton yardım malzemesi ulaştırmış olacağız. Hamdolsun iyilik trenlerimizin sayısı ve taşıdığı yardım malzemesi miktarı her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

“Afganistan bizim gönül coğrafyamızın bir parçası”

Uğurlama törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, "Üçüncü kez yola çıkacak olan İyilik Trenimiz için buradayız. Bazen rakamlar anlamını yitirir. 13 milyon çocuk diyoruz, 19 milyon yardıma muhtaç insan diyoruz. Rakamlar o kadar büyük ki hepsi birer can. Sıkıntının büyüklüğünü ifade etmek adına söylüyorum. Afganistan bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Kurtuluş Savaşı dönemi ilk yardıma koşanlar Afganlar, hatta ilk antlaşmaları imzaladığımız ülkelerden birisidir. Tarihin derinliklerinden gelen gönül bağlarımız var. Milletimiz dünyanın neresinde bir mazlum varsa ekmeğini bölüşmeyi bilir. Bugün Devlet Demir Yollarımızın desteğiyle gönül zenginliğini de taşıyacağı üçüncü sefer yola çıkacak. İlk ikisi bildiğiniz gibi ulaştı. İlerleyen dönemlerdeki planlamaları AFAD Başkanımız yapıyor. İnşallah devamı da gelecek” diye konuştu.

“Oradan gelen şükranlar bizleri motive ediyor”

İlk ve ikinci trenin Afganistan’a ulaştığını ve dağıtıma başlandığını belirten AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ocak ayında başladığımız ve Afganistan’daki yardıma muhtaç insanlara el uzatmak için yola çıkan trenimizin üçüncü seferini bugün gerçekleştiriyoruz. Bizim gönderdiğimiz yardımlar ilk ve ikinci tren Afganistan ulaştı. Oradan gelen şükranlar bizleri motive ediyor” ifadelerini kullandı.