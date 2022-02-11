banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren “İyilik Treni”nin ikincisi yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım götüren, 920.8 ton temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan ikinci “İyilik Treni”, Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı.

Haberde İnsan 11.02.2022, 12:05
Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren “İyilik Treni”nin ikincisi yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım götüren, 920.8 ton temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan ikinci “İyilik Treni”, Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı.

Afganistan’da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda, 16 sivil toplum kuruluşunun (STK) katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı ikinci "İyilik Treni", Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı. 45 vagondan oluşan ikinci İyilik Treni’nde, 920.8 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. İran’ı geçerek İnceburun’a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait vagonlar ile taşınacak olan malzemeler, İnceburun’da Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan’ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi’ye devam edecek. İkinci İyilik Treni’nin yolculuğunun birincisi gibi 11-12 gün sürmesi planlanıyor.

“13 milyondan fazla çocuk Afganistan’da soğukta yardıma muhtaç durumda”

Uğurlama törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada gerçekleştirdiği konuşmada Türk milletinin her dönemde dünyadaki mazlumlara elini uzattığını, bugün de uzatmaya çalıştığını vurgulayarak, “Sadece bugün değil, geçmişte, bilinen tarihin her döneminde insanımız, atalarımız, dünyanın her köşesinde bir mazlum duyduğunda oraya elini uzatmaya çalışmış. Bugün de Myanmar’dan Afganistan’a, Yemen’den dünyanın bir başka köşesine kadar nerede mazlum, darda kalmış varsa insanımız oraya elini uzatmaya çalışıyor. Bu bizim milletimizin bir ayrıcalığı, merhamet medeniyetinin bir ayrıcalığı. Diğer yetişkinleri bir kenara bıraksak bile 13 milyondan fazla çocuk Afganistan’da soğukta yardıma muhtaç durumda” dedi.

“Türk milleti Afgan halkıyla kardeştir”

Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren ve üçüncü İyilik Treni’nin 15 gün sonra Ankara Garı’ndan kalkacağını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, “Türk milleti Afgan halkıyla kardeştir. Düne, öncesine, çok yakın döneme dayanmıyor. Bildiğiniz gibi yüzyıllara dayanan geçmişteki birlikteliğimiz var. Kurtuluş Savaşında Türk milletinin, devletimizin yanında birlikte, beraber yer aldılar. Biz bunu unutmadık. İyilikte, güzellikte, acıda, sevinçte geçmişten gelen bir beraberliğimiz var. Bugün de sizlerle beraber bunun güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. İnşallah üçüncüsünü de 15 gün sonra buradan uğurlayacağız. Tüm emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah trenimizin yolunu açık eylesin” diye konuştu.

“Allah iyi ki bizi böyle bir millete mensub kılmış"

Törende konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, var olanı herkesin paylaştığını ancak kısıtlı imkanlar dahilinde bir şey göndermenin büyük bir insani hasrete maruz milletlere has özellik olduğuna değinerek, “Burada sadece Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bir İyilik Treni’ni buradan göndermiyoruz. Burada insanımızın vakıf kültüründen beslenen iyiliğini, merhametini, dünyanın neresinde mazlum millet varsa onlara ulaştırma hevesini, heyecanını da gönderiyoruz. Bizler çok zengin bir ülke değiliz ama bizim merhamet duygularımız, bizim paylaşım duygularımız her şeyin üzerinde. Allah iyi ki bizi böyle bir milletin mensubu olarak göndermiş. Var olanı herkes paylaşır ama bu imkanlar dahilinde canının bir yongasını göndermek büyük bir insani hasrete maruz milletlere has bir özelliktir” ifadelerini kullandı.

“Demiryolcuları olarak bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük de uğurlama törenine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Demiryolcuları olarak büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Genel Müdür Pezük, şunları söyledi:

“Bu organizasyona katkı sağlayan tüm STK’lara ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız. Bugün tarihi Ankara Garı gerçekten tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Afgan kardeşlerimize ulaştırmak üzere temin edilen toplam 921 tonluk malzemelerimizi taşıyan toplam 45 konteyneri trenlerimizle birlikte hep beraber yolcu edeceğiz. Demiryolcuları olarak bu ulvi gayenin gerçekleştirilmesinde sizlerle bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Uğurlama törenine ikinci İyilik Treni’ne destek sağlayan STK’ların temsilcileri, birçok devlet yetkilisi ve kurum yöneticileri katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11