Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren “İyilik Treni”nin ikincisi yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım götüren, 920.8 ton temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan ikinci “İyilik Treni”, Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı.

Afganistan’da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda, 16 sivil toplum kuruluşunun (STK) katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı ikinci "İyilik Treni", Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı. 45 vagondan oluşan ikinci İyilik Treni’nde, 920.8 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. İran’ı geçerek İnceburun’a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait vagonlar ile taşınacak olan malzemeler, İnceburun’da Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan’ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi’ye devam edecek. İkinci İyilik Treni’nin yolculuğunun birincisi gibi 11-12 gün sürmesi planlanıyor.

“13 milyondan fazla çocuk Afganistan’da soğukta yardıma muhtaç durumda”

Uğurlama törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada gerçekleştirdiği konuşmada Türk milletinin her dönemde dünyadaki mazlumlara elini uzattığını, bugün de uzatmaya çalıştığını vurgulayarak, “Sadece bugün değil, geçmişte, bilinen tarihin her döneminde insanımız, atalarımız, dünyanın her köşesinde bir mazlum duyduğunda oraya elini uzatmaya çalışmış. Bugün de Myanmar’dan Afganistan’a, Yemen’den dünyanın bir başka köşesine kadar nerede mazlum, darda kalmış varsa insanımız oraya elini uzatmaya çalışıyor. Bu bizim milletimizin bir ayrıcalığı, merhamet medeniyetinin bir ayrıcalığı. Diğer yetişkinleri bir kenara bıraksak bile 13 milyondan fazla çocuk Afganistan’da soğukta yardıma muhtaç durumda” dedi.

“Türk milleti Afgan halkıyla kardeştir”

Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren ve üçüncü İyilik Treni’nin 15 gün sonra Ankara Garı’ndan kalkacağını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, “Türk milleti Afgan halkıyla kardeştir. Düne, öncesine, çok yakın döneme dayanmıyor. Bildiğiniz gibi yüzyıllara dayanan geçmişteki birlikteliğimiz var. Kurtuluş Savaşında Türk milletinin, devletimizin yanında birlikte, beraber yer aldılar. Biz bunu unutmadık. İyilikte, güzellikte, acıda, sevinçte geçmişten gelen bir beraberliğimiz var. Bugün de sizlerle beraber bunun güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. İnşallah üçüncüsünü de 15 gün sonra buradan uğurlayacağız. Tüm emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah trenimizin yolunu açık eylesin” diye konuştu.

“Allah iyi ki bizi böyle bir millete mensub kılmış"

Törende konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, var olanı herkesin paylaştığını ancak kısıtlı imkanlar dahilinde bir şey göndermenin büyük bir insani hasrete maruz milletlere has özellik olduğuna değinerek, “Burada sadece Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bir İyilik Treni’ni buradan göndermiyoruz. Burada insanımızın vakıf kültüründen beslenen iyiliğini, merhametini, dünyanın neresinde mazlum millet varsa onlara ulaştırma hevesini, heyecanını da gönderiyoruz. Bizler çok zengin bir ülke değiliz ama bizim merhamet duygularımız, bizim paylaşım duygularımız her şeyin üzerinde. Allah iyi ki bizi böyle bir milletin mensubu olarak göndermiş. Var olanı herkes paylaşır ama bu imkanlar dahilinde canının bir yongasını göndermek büyük bir insani hasrete maruz milletlere has bir özelliktir” ifadelerini kullandı.

“Demiryolcuları olarak bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük de uğurlama törenine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Demiryolcuları olarak büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Genel Müdür Pezük, şunları söyledi:

“Bu organizasyona katkı sağlayan tüm STK’lara ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız. Bugün tarihi Ankara Garı gerçekten tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Afgan kardeşlerimize ulaştırmak üzere temin edilen toplam 921 tonluk malzemelerimizi taşıyan toplam 45 konteyneri trenlerimizle birlikte hep beraber yolcu edeceğiz. Demiryolcuları olarak bu ulvi gayenin gerçekleştirilmesinde sizlerle bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Uğurlama törenine ikinci İyilik Treni’ne destek sağlayan STK’ların temsilcileri, birçok devlet yetkilisi ve kurum yöneticileri katıldı.