banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı

Türkiye’deki iki ustadan biri, belgesel izleyerek öğrendi

Sivas’ta belgesel izleyerek öğrendiği kemik tarakçılık mesleğini yaşatmaya çalışan Fatih Durna, Türkiye’de bu sanatı yapan iki ustadan biri olma özelliğini taşıyor.

Haberde İnsan 23.02.2022, 10:33
Türkiye’deki iki ustadan biri, belgesel izleyerek öğrendi

Sivas’ta belgesel izleyerek öğrendiği kemik tarakçılık mesleğini yaşatmaya çalışan Fatih Durna, Türkiye’de bu sanatı yapan iki ustadan biri olma özelliğini taşıyor.

Sivas’ın yöresel el sanatları arasında yer alan kemik tarakçılık, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında bulunuyor. Türkiye’de kemik tarak yapan 2 ustadan birisi ise Sivas’ta yaşıyor. 33 yaşındaki Fatih Durna, belgesellerden izleyerek öğrendiği kemik tarakçılık sanatını yaşatmaya çalışıyor. Koç ve manda boynuzlarından yapılan tarakların faydası da saymakla bitmiyor. Taraklar saçın elektriklenmesini önlemesinin yanı sıra saçı besleyerek güzelleştiriyor. Bin bir zahmetle yapılan kemik taraklar yaklaşık 20 aşamadan geçtikten sonra kullanıma hazır oluyor. Fiyatları 30 ile 100 lira arasında değişen taraklara talep hayli fazla. Kemik tarak ustası Durna, taleplere yetişemediklerini söyleyerek, vatandaşların tarak alması için bir süre beklediklerini ifade etti.

“Mesleğin temsilcisi kalmadığı için canlandırılmak istendi”

Kemik tarak ustası Fatih Durna, mesleğin somut olmayan kültürel bir miras olduğunu vurgulayarak, “Bu mesleğin temsilcisi kalmadığı için Sivas Valiliği ve Kültür Müdürlüğü bu işin tekrar yapılmasını ve canlandırılmasını istedi. 2018-2020 arası bu işin hazırlık aşaması sürdü. Çünkü ustamız olmadığı için bu iş bana arşivdeki videolardan, belgesellerden tekrar öğretildi. 2020’nin sonlarına doğruda dükkanımızı açtık. Sivas’taki son kalan İhsan Usta rahatsızlanıp ta bu işi yapamayınca temsilcisi kalmadı. Sivas Valiliğinin Sivas’ı müzeler şehri yapmak gibi bir projesi vardı. Bu proje kapsamında da kemik tarakçılık Sivas’ın geçmişine ait bir meslek olduğu için tekrar canlandırılmak istendi. Bu işi yapabilecek kişilere ulaşıldı. Bende hobi amaçlı ufak tefek yapıyordum. Aynı zamanda da bizim mesleğimiz bıçakçılık olduğu için ben yapmaya namzet oldum. Daha sonra Kültür Müdürlüğündeki arşivler olsun. Mustafa Argut ustanın bilgilerine ve eski tecrübelerine dayanarak bu işi internetteki belgesellerini izleyerek öğrendim” dedi.

“Zahmetli ama keyifli bir iş”

Durna, kemik tarağın faydalarından bahsederek, “Kemik tarak aslında sığır boynuzlarından ve koç boynuzundan yapılır. Yapımı kesinlikle zahmetli ama keyifli bir iş, yaklaşık 20-25 aşamadan geçiyor. Kemik tarak saça en yakın malzeme olduğu için saça hiçbir olumsuz etkisi olmuyor. Aslında sadece olumlu yönden etkisi oluyor. Elektriklenme yapmıyor, saç diplerindeki ölü hücreleri uyarıyor. Bakterileri temizliyor, kepeği engelliyor, dökülmeyi engelliyor bunlar gibi birçok faydası var” diye konuştu.

“Talebe yetişemiyoruz”

Durna, mesleğin başkaları tarafından yapılsa talebin karşılanabilir hale geleceğini dile getirerek, “Talebe gelince, biz şuanda yetiştiremiyoruz. Urfa’da bir ustamız var o yapıyor birde biz yapıyoruz. Onun dışında yurt dışından geliyor. Keşke birileri daha yapsa hem kazanırlar hem de memlekete faydası olur sonuçta katma değeri olan bir şey. Bizim yaptığımız her bir kemik tarak yurt dışından gelmesini engelliyor hem de vatandaşa daha çabuk ulaşır. Mesela biz yetiştiremiyoruz vatandaşın uzun bir süre beklemesi gerekiyor bizden tarak alabilmesi için. Ama birileri daha yapsa talep karşılanabilir hale gelir” ifadelerini kullandı.

“Fiyatları uygun, çevre dostu"

Durna, kemik tarakların geri dönüşüm açısından ve fiyat açısından güzel bir ürün olduğunu söyleyerek, “Aslında baktığımız zaman piyasadaki normal plastik taraklardan çokta pahalı değil kemik tarak, belki de onlardan ucuzdur. Bu kadar faydalı olmasına rağmen 30 ila 100 lira arasında değişiyor kemik tarak fiyatları. Biz bu işi yapmak için namzet olduğumuzda Sivas Valisi sağ olsun her konuda bize desteğini sundu. Hiçbir şekilde de elini üzerimizden çekmedi. Buradan da kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Doğaya da faydalı bir iş aslında, çünkü hayvan kesildikten sonra boynuzu kullanılmayan uzuvlarından bir tanesi. Normalde çevreye atık olacakken biz bunları alıp işleyip tekrar bıçak sapı ve tarak olarak kullanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında da kemik tarağın çevreci bir yönü de ağır basmakta” dedi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15