Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelede öncü proje: "Huzur Köy"

Kırıkkale’de "ben olsaydım" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" programında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, örnek çalışmalar içerisinde yer alan "Huzur Köy" projesinin de Türkiye’de öncü olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "ben olsaydım" sloganıyla gerçekleştirilen "bağımlılıkla mücadele" konulu çalıştay, Öğretmenevinde yapıldı. Çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıkların hem sağlık hem de toplum içerisine bıraktığı olumsuzluklarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, uyuşturucu ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, örnek çalışmalar içerisinde yer alan Huzur Köy projesinin de Türkiye’de öncü olduğunu söyledi.

Avrupa’da yaklaşık uyuşturucu kullanma oranı yüzde 25 civarında olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, Türkiye’de de bu oranın yüzde 3 olduğunu belirtti.

Eskiden dönemlerde uyuşturucunun geleneksel ve konvansiyonel yöntemlerle yapıldığını kaydeden Tekbıyıkoğlu, “Belli bir kapasite ile yapılıyordu. Çok daha pahalıya mal ediliyordu. Şimdi artık sentetik bir sistem var. Kimyasallarla sentetik sistemlerle uyuşturucu çok daha ucuz rakamlarla çok daha yaygın bir şekilde dünyanın başına bela olmuş durumda” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede örnek faaliyetler yaptıklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, “Kırıkkale’ye geldikten sonra bu konu hakkında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her hafta bütün paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir araya geldiğimiz konular içerisinde güvenlik, asayiş, huzur meselesi var. Birde uyuşturucu meselesini çok yakinen takip ediyoruz. Bunun en önemli kısmı ‘benim başıma gelmez’ dememek” şeklinde konuştu.

Huzur Köy projesinin Türkiye’de örnek olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

“Özellikle önleyici hizmetler konusunda ilimizde yoğun faaliyetler icra ediyoruz. Huzur Köy de bu arada Türkiye’de öncü bir proje. Bir muadili bir benzeri yok. Bu konuda da başarılı olmak istiyoruz. Türkiye’de örnek bir proje, örnek bir program, örnek bir rehabilitasyon merkezi olabilir. Cumhurbaşkanlığı strateji eylem planında da bu rehabilitasyon kısmını bir kamu kuruluşunu eliyle icra edilmesi karara bağlandı. Burada da Sağlık Bakanlığı ilgili kurum olarak belirlendi. İnşallah Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı hizmetler de bizim ilimizdeki çalışmalar şu ana kadarki faaliyetlerimiz bir örnek bir prototip olarak ele alınacaktır. Biz bu konuda çok düşündük ‘ben olsaydım ne yapardım?’ diye arkadaşlarım ile beraber çok ciddi mesai harcadık.”

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ise bağımlılığın sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve ülkelere de mali açıdan büyük maddi kayıplara neden olan toplumsal bir problem haline geldiğini söyledi.

Çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ile kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.