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Türkiye’de üretilen özel kasalar dünyanın bir çok ülkesine yollanıyor
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde pandemi sürecine rağmen üretime devam edilirken ilçede üretilen ADR’li patlayıcı taşıma kasaları ve yanıcı madde taşıyan özel kasalar Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeye özel olarak hazırlanıyor.
Haberde İnsan 25.12.2020, 12:45
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde pandemi sürecine rağmen üretime devam edilirken ilçede üretilen ADR’li patlayıcı taşıma kasaları ve yanıcı madde taşıyan özel kasalar Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeye özel olarak hazırlanıyor.Firmanın insan kaynakları direktörü Bilge Torun Öz, “Ülkemizi seviyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Yüzde yüz yerli firmayız, elimizden geldiğince de üretime devam edeceğiz. Yenişehir’deki fabrikamızda belirli modellerde üst yapı hizmeti veriyoruz. Meşrubat kasa, tenteli kasa ADR’li patlayıcı taşıma kasaları gibi özel tasarlanan kasalar üretiyoruz. Tek sıkıntımız hammadde sıkıntısıdır. Buna rağmen üretime devam ediyoruz. Ülkemiz için sonuna kadar da üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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