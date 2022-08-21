Türkiye’de tek ’denizsiz dalış’ eğitimi

Türkiye’de sadece kendisinin ’denizsiz dalış’ eğitimi verdiğini öne süren Ercan Dülger, denizi olmayan Eskişehir’de havuz içerisinde dalmayı öğretiyor.

Yaz aylarında deniz kıyısı yerlere yönelimin artmasıyla birlikte çeşitli su sporları da büyük rağbet görüyor. Tatilde en çok tercih edilen aktivitelerden biri olan ve keyifli bir su altı deneyimi sunan tüple dalış, eğitim almadan yapıldığında bir dizi tehlikeyle baş başa bırakıyor. İhtimal dahilindeki tehlikelere karşı, denizi olmayan Eskişehir’de dalış eğitimi veren Ercan Dülger, Türkiye’de bir ilke imza attığını öne sürüyor. Eskişehir’de, kendisi gibi dalış sporuna meraklı kişilere, kurduğu tesisinde eğitim veren Dülger, kısa süren derslerin ardından düzenlediği turlarla öğrencilerini denizin altındaki güzelliklerle buluşturuyor.

“Verilen belge ile dünyanın herhangi bir noktasında dalış yapabilecek seviyede oluyorlar”

Ercan Dülger, Türkiye’de tek olan tesisinde verdiği eğitimden, “Türkiye’de bizim gibi denizi olmayan bir şehirde eğitim veren bir başka dalış merkezi veya okulu yok. Eğitimlerimize başladığımızda, Eskişehir’de teorik eğitimler verip daha sonra sahil bölgelerine götürüp eğitimimize denizde devam ediyoruz. Ama bu işin bu şekilde olmayacağına kanaat getirdik. Daha sonra Eskişehir’e bir havuz yapma fikri geldi aklımıza. Ekipmanlarımızı alıp böyle bir eğitim alanı tasarladık. Teorik eğitimler ile yine başlıyoruz ve yaklaşık 1 gün içinde teorik eğitimi tamamlıyoruz. Eğitimlerden sonra öğrenci arkadaşlarımızı buradaki suya alıyoruz. Suda ise ilerideki dalış deneyimlerindeki zorlukları nasıl aşabileceklerini uygulamalı bir şekilde aktarıyoruz. Bir dizi beceriyi tamamlandıktan sonra arkadaşlarımızı denize götürüyoruz. Orada da mezuniyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu mezuniyetle ile birlikte uluslararası geçerlilikteki sertifika ile belgelendiriyoruz. Bu belge ile dünyanın herhangi bir dalış noktasında dalış yapabilecek seviyede oluyorlar” diyerek bahsetti.

“Dünyanın yüzde 70’lik alanın keşfetme yolunu dalıcılarımıza öğretiyoruz”

Eğitimlerin ardından öğrencileriyle birlikte düzenlediği turlarla Türkiye’nin su altı güzelliklerini görmek için dalışa giden Dülger, dünyanın yüzde 70’inin su olduğunu hatırlatarak, “Buradaki eğitimlerinden sonra denizde yaptıkları dalışlarda sanki daha önce dalmış gibi yaptıkları için zevk ile bu etkinliği gerçekleştiriyorlar. Ama burada havuz eğitimimiz olmasaydı deniz de halen daha pratik yaparak öğrenmeye çalışırken, zevk almaları için zaman gerekecekti. Dünyanın yüzde 70 sularla kaplı. Yüzde 30’luk bölümü keşfedebilirsin, ama diğer suyun altı dalış yapmadan keşfedilmiyor. Biz bu yüzde 70’lik alanın keşfetme yolunu dalıcılarımıza öğretiyoruz” dedi.

“4 bin - 4 bin 500 lira gibi bir maliyeti var”

Son olarak eğitim, tur, konaklama, dalış gibi etkinliklerin öğrenciye olan ortalama maliyetinden bahseden dalış eğitmenin Ercan Dülger;

“Talep konusunda gerçekten çok memnunuz. O kadar çok talep var ki önemli olan devamını getirebilmek. Buradaki teorik eğitimlerimi, havuz çalışmalarımız, belgemiz ve deniz bölgesine gittiğimiz de yapılan masraflar yani ulaşım, tekne, konaklama gibi ücretleri ile toplamada 4 bin - 4 bin 500 gibi bir maliyeti var. Çünkü her gittiğimiz bölgede fiyatlar farklı. O yüzden fiyatlarda ufak tefek farklılıklar olabiliyor” dedi.