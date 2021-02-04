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Türkiye’de ortanca yaşın en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ortanca yaşın 32,8 olduğu belirtildi. Ortanca yaşın düşük olduğu illerin de belirtildiği açıklamada Edirne ilk 5’te yer aldı.

Haberde İnsan 04.02.2021, 18:12
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Türkiye’de ortanca yaşın en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ortanca yaşın 32,8 olduğu belirtildi. Ortanca yaşın düşük olduğu illerin de belirtildiği açıklamada Edirne ilk 5’te yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Edirne nüfusunun yüzde 74’ünün il ve ilçe merkezlerinde yaşandığı, nüfusun ortanca yaşının 40,4 olduğu ve kilometrekareye 67 kişinin düştüğü ifade edildi.

2020 yılında Edirne’de ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, Edirne’de erkek nüfusunun 205 bin 775 kişi, kadın nüfusunun ise 201 bin 988 kişi olduğu belirtildi.

Edirne nüfus artışında sondan altıncı sırada

2019 yılında binde 5,8 olan Edirne’nin yıllık nüfus artış hızının 2020 yılında binde eksi 14,9 olduğunun altı çizilen açıklamada, Edirne’nin nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 75. sırada yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, Edirne nüfusunun yüzde 74’ünün il ve ilçe merkezinde, yüzde 26’sının ise belde ve köylerde ikamet ettiği ve Edirne’nin 407 bin 763 kişilik nüfusla 81 il arasında 49. sırada yer aldığı ifade edildi.

Edirne’de 2020 yılında sadece Keşan ve Enez ilçesinde nüfusun arttığı vurgulanan açıklamada, diğer 7 ilçenin nüfuslarının azaldığı belirtildi. Açıklamada, “Edirne genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısının 4 bin 577 kişi azalırken, belde ve köylerde yaşayan kişi sayısında ise bin 563 kişilik azalış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Edirnelilerin yüzde 40’ı ortanca yaşta

Türkiye genelinde ortanca yaşın 32,8 olduğu kaydedilen açıklamada, Edirne’nin ortanca yaşının 40,4 olduğu ifade edildi. Türkiye’de ortanca yaş erkeklerde 32,1 iken, kadınlarda 33,5 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop 41,4, Balıkesir ve Kastamonu 40,6 ve Giresun 40,4 iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa 20,4, Şırnak 21,2 ve Ağrı 22,3. Edirne’de 40,4 ortanca yaşı ile 5’inci sırada yer aldı.

Edirne’de çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfusun 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 bin 88 kişi azaldığının altı çizilen açıklamada, çalışma çağındaki nüfusun oranının yüzde 69,5, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının yüzde 15 ve 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranının ise yüzde 15,5 olduğu anlatıldı. Açıklamada, “Nüfus yoğunluğu en az olan il ise, bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Edirne ili kilometrekareye düşen 67 kişi ile 81 il arasında 39. sırada yer almıştır” denildi.
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