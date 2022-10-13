Türkiye’de ilk kapalı, ’Çocuk ve Trafik Eğitim Parkı’ açıldı

Türkiye’de ilk kapalı ‘Trafik Eğitim Pisti’ Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde açıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Çok emek verdik. Çocuk ve Trafik Eğitimi Parkı’nın, Gölbaşı’mıza ve Ankara’mıza hizmet edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı nedeniyle okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi alabilecekleri ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ Gölbaşı’nda açıldı.

Pistin açılış töreninde konuşan Başkan Şimşek, “Bugün burada yine çok önemli bir projemizi hayata geçiriyoruz. Geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarını yetiştirebilmek için okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencisi olan evlatlarımızın, uygulamalı trafik eğitimi alabilecekleri Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, park alanının bugüne kadar kullanılmayan zamanında yapılmış bir pazar yeri olduğu bilgisini vererek, “Etrafının atıl bir halde olması, bazı insanların uygunsuz hareketlerinin olduğunu gördüğümüzde bir proje geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Önce go-kart pisti yapmaya karar vermiştik. Daha sonra Türkiye’de ‘Çocuk Trafik Eğitim Pisti’ yaygınlaşmaya başlayınca bu fikrimize yenildik” açıklamasında bulundu.

Başkan Şimşek, 6 bin 100 metrekare alan üzerine kurulmuş olan ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın trafik eğitimi verilmesinin yanı sıra çocuklara AFAD ve ilkyardım eğitimi de verilecek şekilde yapılmasının, eğitime katkı sağladığını kaydederek şunları söyledi:

“Eğitim Parkımızda; 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı,1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 1 adet üst geçit, Tam Otomatik Sinyalizasyon Sistemi, 1 adet tren istasyonu ve tren yolu ve 3 - 12 yaş trafik eğitim pisti bulunuyor. Bisiklet yolları ile beraber küçük bir şehir merkezi şeklinde tasarladığımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı’mıza minyatür halinde Ankara’nın simgesel yapılarını da yerleştirdik. Geleceğin sürücü adayları olarak, çocuklarımızın trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz.”

Türkiye’de ilk kapalı Trafik Eğitim Pisti

Park alanı için çok emek verdiğini söyleyen Başkan Şimşek, “Çocuk ve Trafik Eğitimi Parkı’nın, Gölbaşı’mıza ve Ankara’mıza hizmet edeceğine inanıyoruz. Türkiye’de ilk kapalı Trafik Eğitim Pisti olarak da geçiyor” diye konuştu.

Park açılışı, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in çocuklara verilen uygulamalı trafik dersine katılması ve park alanını ziyaret etmesi ile sona erdi.

Açılışa Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yanı sıra AFAD ekibi, çeşitli siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.