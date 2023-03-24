Türkiye’de ilk iftar Şemdinli’de açılıyor

Türkiye’nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapılıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar yapılan dualarla oruçlarını açtı. Ülkenin en doğusunda yer alan Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı, akşam ezanının 18.22’de okunmasıyla ülkede en erken açılan yer durumunda. Oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.22’de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun olması için dua etti. Vatandaşlar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.