Türkiye turunu 20 yılda tamamladı

HAKKARİ (İHA) – Erzincanlı Kamber Özay, 64 yaşında iken çıktığı Türkiye turunu 84 yaşında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tamamlayarak 20 yıllık serüvenini bitirdi.

Sanat okulu mevzunu olan 84 yaşında olan Kamber Özay (84) yıllar önce Avrupa’ya giderek orada farklı alanlarda ticaret sektörüne atılıp yaşamını sürdürdü.

Erzincanlı olan Kamber Özay hobi olarak sevdiği gezmeyi Avrupa’dan sonra Türkiye turuyla devam etti. 64 yaşındayken Türkiye turuna çıkan Özay, son durağı olan Yüksekova ilçesine gelerek 20 yıllık serüveni tamamlamış oldu. Son durağı olan Yüksekova’ya gelen Özay, ilçeyi gezdikten sonra esnaflarla bir araya geldi. Özay, Yüksekova dışarda anlatıldığı olmadığını, Yüksekova’nın çok güzel, misafirperver bir medeniyete sahip olduğunu söyledi. İnsanlarının çok cana yakın olduğunu ifade etti.

“64 yaşında çıktığı Türkiye turunu 84 yaşında Yüksekova’da tamamladı’’

Yüksekova’ya gelerek 20 yılın ardından Türkiye’nin 81 ilini bitirdiğini ifade eden Kamber Özay, ‘’1960’larda Almanya’ya gittim. Almanya’da işçi olarak çalıştım. Orada ilk Türk ticaretinin temelini atan kişiyim. Ticaret yasakları vardı ben o yasakları kaldırdım. Ve şimdi Türkiye Avrupa’da serbest ticaret yapıyor. Ben orada uzun süre et ve gıda üzerine ticaret yaptım. İmalatını da yapıyordum. Çocuklar büyüyüp okuduktan sonra, onlar başka meslek seçtiler. Bizde oraları kapatıp Türkiye’ye geldik. Ondan sonra Türkiye’yi gezmeye başladım. Tek amacım Türkiye’yi tanımaktı ve hakikaten Türkiye çok güzel bir yerdir. Türkiye’de görülmeye değer çok güzel yerleri var. 20 yıldan sonra tek görmediğim yer Yüksekova idi onu da bu ziyaretimle gördüm. 20 yıllık serüvenimizde Yüksekova’da bitti. Ben sadece merak ve hobi olarak gezdim. Ama hakikaten iyi olmuş. 20 yıl içerisinde tüm Türkiye’yi gömüş oldum. Hiç ummadığım kadarıyla Yüksekova’da güzellikleri gördüm. Her ne kadar farklı anılsa da, farklı düşüncelerle de Yüksekova’yı yerinde görerek o farklılıkları kafamdan silmiş oldum. Ve nihayet 20 yıl aradan sonra son durağımız Yüksekova olup bitirdik’’ dedi.

"81 ili 20 yıl aradan sonra Yüksekova’da tamamlayan Kamber Amca’nın tıraşı bana nasip oldu’’

Kamber amcanın 20 yıllık yol hikâyesinin son durağı Yüksekova’da olması kendilerini çok mutlu etti diyen erkek kuaförü olan Bülent Atalay, "Kamber Özay amcamız Almanya’da yaşayan bir vatandaşımız olarak bizleri ziyaret için Türkiye’ye gelmiş. Tıraş için bana uğradığında amcayla sohbet etmeye başlarken ‘nerelisin diye sorduğumda’ Kamber amca ‘Aslen Erzincanlıyım’ diye cevap verdi. ‘Burada çocuklarından memur olan birimi var diye sordum’, ‘yok yeğenim ben Yüksekova’yı yani sizleri ziyaret etmek için geldim” dedi. Sohbetimiz koyulaşınca Kamber amcamızın Avrupa ülkelerinin birçoğunu gezmiş, yaşamış ve ülkemi ziyaret etmek için tüm Türkiye’yi gezmeye karar verdiğini söyledi. 81 il, ilçe ve köyler olmakla beraber tüm Türkiye’yi gezmiş. Son durağı ise bizim iş yerimiz olmuş. Esnaflardan beni anlatan değerli kardeşlerim olmuş bir Yüksekova yerlisi olarak onore oldum. Bir Yüksekova yerlisine yakışacak misafirperverliğimizi görevimizi yaptık. 64 yaşında Türkiye turuna başlarken 84 yaşını bizlerle turlama serüvenini son buldu. Bu arada bu yöreye meşhur olan balımızı da amcamıza tattırdık. 20 yıllık Türkiye turu Yüksekova ile son bulmuş oldu’’ ifadelerini kullandı.