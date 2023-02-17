Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu’ndan afet bölgesine 30 tekerlekli ve akülü sandalye

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu deprem bölgesindeki engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına 30 adet akülü ve tekerlekli sandalye deprem bölgesindeki engellilere gönderilecek.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrasında bölgedeki engellilerin ihtiyacını karşılamak adına 30 adet tekerlekli ve akülü sandalyeyi satın aldı. Bağışçıların destekleriyle alınan tekerlekli sandalyelerin deprem bölgesine gönderileceğini söyleyen Federasyon Başkanı Murat Arslanhan, “Son günlerde bölgede yaşayan engelli kardeşlerimiz ve afetten dolayı da engelli kalan kardeşlerimizden yoğun talep başladı. Biliyorsunuz, bölgeye ayakkabı bot giysi gibi bir çok yardım malzemesi gönderildi ama engellilerin de ihtiyacı olan tekerlekli, akülü sandalyesi, protezi, işitme cihazı gibi aletler enkaz altında kaldı. Kendileri kurtuldu ama kullanacakları malzemeleri yok. Ayrıca engelli kalan kardeşlerimiz de var. Onların da bu tür malzemelere ihtiyacı var. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu olarak vatandaşlarımızdan gelen bağışlarla 30 tane tekerlekli sandalyeyi tedarik ettik ve afet bölgesine göndereceğiz” dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak da bir kampanya başlatacaklarını anlatan Arslanhan, “O kampanya ile de toplanan tüm malzemeleri oradaki engelli kardeşlerimizin ihtiyacını gidermek için kullanacağız. Engellilerimizin tekerlekli, akülü sandalye, protez, hasta bezi, işitme cihazı gibi bir çok materyale ihtiyacı var. Şu anda bir nebze olsun Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu olarak destek olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Afet bölgesinin yanı sıra buradaki bölgeden başka illere transfer olmuş engellilerden de talepler geldiğini sözlerine ekleyen Arslanhan, “Oralarla bireysel çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Tabii önceliğimiz afet bölgesindeki engelli kardeşlerimiz. İnşallah bu malzemeleri en kısa sürede ulaştıracağız. Bu süreçte yardımlarımız devam edecek. Allah bir daha böyle kederler göstermesin” diye konuştu.