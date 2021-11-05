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Türkiye şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.
Haberde İnsan 05.11.2021, 16:04
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor programında Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.
Türkiye Şehitlerini Anıyor programı kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Programda şehitlerin yürek burkan hikayelerine yer verildi.