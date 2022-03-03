Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına 4,8 milyon liralık ödeme

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve mütevelli heyeti başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine mart ayında yaklaşık 4,8 milyon TL ödeme yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 189 kişiye aylık bin 500’er TL ödeniyor. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 TL ödendi. İstanbul Beşiktaş’ta 2016’da yılında meydana gelen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin TL yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022’de toplam 183 bin TL ödeme yapıldı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, mart ayında tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 TL ödemede bulundu. Vakıf kurulduğu günden bu yana ise tüm hak sahiplerine toplam 104 milyon 145 bin TL destek sağladı.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan parayı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor. Hak sahiplerine Nisan 2021’den bu yana aylık düzenli bin 500 TL ödeme yapılıyor. Vakıf, ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100 TL ikramiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor. Vakıf, maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Özellikle şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ile sportif faaliyetler düzenleniyor.