Türkiye şampiyonu Berfin Balkis’in hedefi, dünya şampiyonluğu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen ve Türkiye şampiyonu olan kayak alp disiplini sporcusu Berfin Balkis’in hedefi, uluslararası yarışlara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak.

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği Alp Disiplini A ve B grubu müsabakalarına katılan ve 11 ilden toplam 221 sporcunun katıldığı yarışmalarda Ağrı’yı temsil eden Berfin Balkis, iki gün devam eden yarışmalar sonucunda A grubu U-18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmak isteyen Ağrılı sporcu Berfin Balkis’in en büyük hedefi ise Milli Takım’a girip uluslararası yarışlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

“Uluslarası yarışlara girip orada kendi bayrağımı dalgalandırmak istiyorum”

7 yıl önce kayak antrenörü tarafından kayak sporuna yönlendirildiğini söyleyen Berfin Balkis, hep girmek istediği A grubu elemelerini de elde ettiği başarının ardından Türkiye Şampiyonasına katılmak istediğini söyleyerek, “Yaklaşık yedi yıldır bu sporu yapıyorum. Harun Akyol hocam bize yardım etti. Bizi ilkokulda alıp eğitti. Onun sayesinde biz bu yerlere geldik. İl Müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Onun desteğini hiçbir zaman kaybetmedik. Her zaman A grubu elemelerine girmek istiyordum ve bu sayede girdim. Türkiye Şampiyonasına girmek istiyorum. Mart’ta Türkiye Şampiyonası yarışı olacak ona girmeyi istiyorum. Kürsüye çıkacağım. Hedefim ilk önce milli takıma girmek. Daha sonra Türkiye Şampiyonası’nı kazanıp uluslararası yarışlara girip orada kendi bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Kendi şehrime gururlandırmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bizim hedefimiz Türkiye Şampiyonası’na katılmak”

Doğu grubundaki bütün illerin katıldığı yarışmada öğrencisi Berfin Balkis’in birinci olup kendi kategorisinde bir üst lige çıktığını söyleyen Kayak Alp Disiplini antrenörü Harun Akyol, Türkiye Şampiyonası’na katılmak istediklerini belirterek, “A grubu elemelerinde bir sporcumuz iki gün yapılan yarışmalarda birinci oldu. Yarışmalara katılmadan önce buradaki pistimizde çalışmalarımızı yapıp yarışmalara gittik. Bu yarışmalarda Doğu grubundaki bütün iller, yani Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Hakkari illeri katıldı. Burada da Berfin Balkis sporcumuz iki gün yapılan yarışmada birinci oldu. Kendi kategorisinde bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Bizim hedefimiz Türkiye Şampiyonası’na katılmak, orada başarılı olup kürsüye çıkmak” şeklinde konuştu.

“Bu çocukları kenar mahallelerden kazanmaya çalışıyoruz”

Bölgenin kış şartlarından dolayı eksi 40 dereceyi bulan soğuklarda bile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayak Alp Disiplini antrenörü Harun Akyol, “ Bu çocukları kenar mahallelerden kazanmaya çalışıyoruz. Yoksul ailelerden çıkarmaya çalışıyoruz. Onların umudunu kayağa ve başarıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunları da başarıyoruz çok şükür. Buradaki çocukların hepsinin bir umudu var o da milli takımlara seçilmek. Ve milli takımda ülkemizi temsil etmek. Tabii ki bulunduğumuz bölgede kış şartları nedeniyle eksi 40’ları gördük. Ama hiçbir zaman çalışmalarımıza ara vermedik, devam ettik çünkü biz başarıya inanan insanlarız” dedi.