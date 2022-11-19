Türkiye şampiyonluğundan oto yıkamacılığına

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Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Ramazan Kök, 28 yıldır sürdürdüğü golf sporunda birçok elde ettiği derecelerle Türkiye şampiyonu oldu. Kök, çok sevdiği golf sporunda istediğini bulamayınca oto yıkamacılığına başladı. Golf sporunda hem oyuncu hem de eğitmen olarak görev yapan Ramazan Kök, birçok ünlü isimle birlikte golf oynayıp, eğitim verdiğini belirtti.

Ramazan Kök, "Golf sporuna 14 yaşında başladım. Hem çalışarak hem de oyuncu ve eğitmen olarak görev yaptım. Eğitmenlik sırasında rahmetli Mustafa Koç ile birlikte oynadık, Allah rahmet eylesin. Eski golf federasyon başkanı Ahmet Ağaoğlu ile beraber oynadık. Çok destekleri oldu. Golf sporu güzel bir spor. İnşallah Türkiye’de de ilerleyeceğini umuyorum. 1996 - 1997 yıllarında Türkiye şampiyonluğum var. Türkiye amatörler şampiyonluğum var. Türkiye amatör gençler şampiyonasında 2. ve 3.’lüklerim var. İstediğimi bulamadığım için bu sporu bırakmak zorunda kaldım. Şu anda oto yıkama dükkanı açtım. Çocuklarla birlikte oto yıkama işine devam etmekteyim. Çevremde görenler ise "bırakmasaydın, devam etseydin" diyorlar. Ben de istediğimi elde edemedim, oto yıkama dükkanı açtım dedim. Bir insanın sevgilisinden ya da eşinden ayrıldığı gibi üzüldüm" dedi.

Golf sporunun Türkiye’de küçük yaştan itibaren verilecek eğitimle Avrupa ile aynı seviyeye gelebileceğini belirten Kök, "Şuanda golf sporunda, Avrupa bizden üstün. Eğer bizde çocuklar için en azından hafta sonları eğitim verirsek, Avrupa’ya yaklaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye’de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek için giden 4 - 5 sporcumuz var" ifadelerini kullandı.