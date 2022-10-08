Türkiye, Pakistan’ın yaralarını sarıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tarihin en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Pakistan halkına gıda kolisi, et, sıcak yemek, sağlık desteği, ilaç yardımı, temizlik ve hijyen paketi gibi pek çok acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanına olduğu gibi muson yağmurları sonrası sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan halkının da yardımına koştu. Dernek, binden fazla insanın hayatını kaybettiği Pakistan’daki sel felaketinden etkilenen binlerce insan için bölgeye giderek oradaki halka gıda kolisi, et, sıcak yemek, sağlık desteği, ilaç yardımı, temizlik ve hijyen paketi gibi pek çok acil yardım malzemesini ulaştırdı.

“Tarihin en büyük sel afetini yaşayan Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduk"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Pakistan tarihinin en büyük sel afetini yaşadı. Biz de Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak afetin olduğu ilk günden itibaren Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu çerçevede Yedi Başak heyeti olarak Pakistan’da 9 günlük bir çalışma yaptık. Selden en fazla etkilen şehirlerde yardım çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalar ile bin aileye gıda kolisi ulaştırdık, un, su, şeker, tuz ve diğer gıda malzemesi dağıtımları yaptık. Çadırda yaşayan 3 bin aileye sıcak yemek ulaştırdık. Bağışçıların verdiği adak, şükür ve akika kurban etlerini mağdur halka dağıttık. Ayrıca 500 aileye da hijyen seti ulaştırdık, bölgede büyük sorun olan sivrisinek sorunu için bin aileye cibinlik dağıttık. En önemli sorunlardan biri olan sağlık sorunları için de mobil sağlık ekibi oluşturarak taraması yapılan hastalar için seyyar eczaneden ilaç dağıtımı yaptık. Çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttık. Sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Bu anlamda 52 bin insanın hayatına dokunduk. Pakistan’ın bu felaketin altından tek başına kalkması mümkün değil. Ulusal ve uluslararası camianın Pakistan’a yardım etmesi gerekiyor. Bu anlamda bugüne kadarki destekleri için bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerimize yardım ulaştırmak için onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.