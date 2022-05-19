Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığından Afyonkarahisar Valiliğine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nı valilik binası girişinde, geniş bir heyet karşıladı.

Burada valilik personeli ve engelli bireyler tarafından çiçek takdim edilmesinin ardından Yiğitbaşı, Polis Tören Birliğini selamladı.

Erbakan'ın sözü gerçek oldu

Bu sırada çekilen kare, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlattı.

Necmettin Erbakan, yıllar önce başörtülülerin asker ve polisler karşısında çektikleri üzerine, "Gün gelecek, başörtülü kızlarımızın önünde selam duracaklar." demişti.

Erbakan'ın bu sözleri de diğer projeleri gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçek oldu.

"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valiler ve görevi devraldığı Vali Gökmen Çiçek'e şehre kattığı değer ve projeler için teşekkür eden Kübra Güran Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye'nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO'dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle Afyonkarahisar, bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerle ortaya koyacağımız sinerjinin şehre yeni heyecanlar katacağına inanıyorum. Kamu kurumları, belediyeleri, muhtarlar, eğitimciler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehre hizmet için, geceyi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır."

"Şehit yakınları ve gazilere her daim kapılarımız açık olacak"

Her bir vatandaşın üstlenmiş olduğu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğunda ve elbette ki milletin dualarıyla, çalışmaların başarıya ulaşacağını vurgulayan Yiğitbaşı, "Hemşehrilere, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınları ve gazilere her daim kapılarımız açık olacak." diye konuştu.