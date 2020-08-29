banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Türkiye minik Sercan için seferber oldu

MİNİK SERCAN’IN 5 YAŞINDAKİ ABİSİ UMUTCAN GEZENLER DE KARDEŞİNİ ÖPEREK SEVGİSİNİ GÖSTERDİ.

Haberde İnsan 29.08.2020, 10:13
2
Türkiye minik Sercan için seferber oldu

Manisa’da hidransefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler için hem Sağlık Bakanlığı, hem doktorlar hem de hayırseverler aileye ulaşmak için adeta seferber oldu. İHA tarafından servis edilen haberin ardından çok sayıda telefon aldığını kaydeden Baba Ferdi Gezenler, “Şu anda bir umut içerisindeyim. En azından kalbime çocuğumun kurtulacağı doğuyor.” dedi.

Manisa’da hamileliğin 35. haftasında rahatsızlığı tespit edilen ve doktorların doğumu sonlandırma tavsiyeleri yerine çocuğunu kucağına almayı tercih eden Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğlu Sercan Gezenler için Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu. Minik Sercan’ın yaşama tutunabilmesi için umutlarının arttığını kaydeden Baba Ferdi Gezenler İlk doktor randevusunun 31 Ağustos Pazartesi günü İzmir’de olacağını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Doğumundan bugüne kadar sürekli olarak kafatası büyüyen ve beyni gelişmediği için kafatasının içi suyla dolan minik Sercan’ın dramının İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından herkesin adeta seferber olduğunu kaydeden Baba Ferdi Gezenler, “Haberden sonra beni çoğunlukla İstanbul’dan aradılar. Herkes seferberlik gösterdi. Yardım göndermeye başladılar. Her bir insanımız doktor araştırmaya başlayıp, doktor önerdiler. Eğer İstanbul’a gidersem yatacak ve kalacak yer ayarlayabileceklerini söyleyenler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden aradılar. Doktor araştırmaya başladıklarını söylediler. Bir sürecin içerisine girdik. İzmir’den bir doktor bulduk. Pazartesi günü saat 10.30 için randevumu oluşturdum. Minik Sercan’ınımızı doktor görecek. Bir de o muayene edecek. Sonucu orada öğreneceğiz. Eğer başarısız bir sonuç alırsak bir de İstanbul Marmara Üniversitesi doktorlarına götüreceğiz. Ayrıca bir doktorumuza 2 MR sonucu gönderdim. Onların da sonuçlarını bekliyorum. Valilik ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı da aradı. Onlar da bizim için seferber oldular. Her türlü imkanlarını bize sundular. Allah bin kere razı olsun” dedi.

“Şu anda bir umut içindeyim”

“Şu anda bir umut içerisindeyim” diyen Gezenler, “En azından kalbime çocuğumun kurtulacağı doğuyor. Çocuğum kurtulacak, hissediyorum. Milletimin duaları ve yardımlarıyla Allah’ın izniyle doktorlarımız bu ameliyatı başarıyla yapacaklarına inanıyorum. Şahıslardan para gönderenler oldu. IBAN numaramı istediler. Çocuğumun üzerine olan IBAN numarasını verdim. Bir miktar para yatırdılar. Hepsinden Allah razı olsun. Benim tabi ilk beklentim para değil. Benim beklentim, Türkiye’nin doktorlarından çocuğuma çare bulunması. Türkiye’deki doktorların çocuğumu ameliyat edebilmesini istiyorum. Benim devletim, Cumhurbaşkanım, halkımız beni duysun. Başka benim hiçbir şey istediğim yok. Sosyal medyada yazılanları okudum. Çok mutlu oldum. Başlattıkları seferberlik ile içimde bir ışık yaktılar. Herkes aradı, Allah razı olsun. Gece gündüz telefonlarım susmadı. Yardım yapıp, çocuğumun fotoğraflarını istiyorlar. Herkes bir çalışma içerisine girmiş. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak destek olan herkese teşekkür etti.

Minik Sercan’ın 5 yaşındaki abisi Umutcan Gezenler de kardeşini öperek sevgisini gösterdi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25