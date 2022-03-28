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Türkiye ile Katar, acil durum yönetimi ve insani yardım alanında masaya oturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünyada teknolojinin en ileri seviyeye geldiği, medeniyet değerlerinin, evrenselliğin en çok yazılıp çizildiği yüzyılda Suriye’den Ukrayna’ya kadar dünya tarihinin yüz karası işlerle maalesef ki karşılaşıyoruz” dedi.

Haberde İnsan 28.03.2022, 14:40
Türkiye ile Katar, acil durum yönetimi ve insani yardım alanında masaya oturdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünyada teknolojinin en ileri seviyeye geldiği, medeniyet değerlerinin, evrenselliğin en çok yazılıp çizildiği yüzyılda Suriye’den Ukrayna’ya kadar dünya tarihinin yüz karası işlerle maalesef ki karşılaşıyoruz” dedi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile Katar Hayır Derneği arasında, acil durum yardımı, afete hazırlık, su, iskan ve barınma, sağlık, tıbbi rehabilitasyon, gıda güvenliği ve geçim kaynakları, öğrenme, eğitim ve beceri geliştirme, kışa hazırlama, toplumsal refah ve tarım, savunma, lojistik ve yasal kolaylaştırma alanlarında Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) binası Anadolu Toplantı Salonu’nda, AFAD ve Katar Hayır Derneği arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı için imza töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Sezer Işıktaş ve İbrahim Bozbey katılırken, Katar’dan Katar Hayır Derneği Başkanı Sheikh Hamad Nasser J. Al-Thani, Katar Hayır Derneği İcra Kurulu Başkanı Yousuf Ahmad R. A. Al-Kuwari ve Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani yer aldı.

Mutabakat Zaptı için atılan imzaların ardından konuşan Bakan Soylu, “Dünyadaki mağdurlara ve mazlumlara büyük iyilikler yapıyorsunuz. Bunu biliyoruz, bunu takip ediyoruz, dünyanın birçok yerinde omuz omuza çalışıyoruz. O insanların umutsuzluklarını, ümitsizliklerini çocukların, yaşlıların, kadınların ve ülkelerinin düşmüş olduğu zor durumlardan etkilenen, bazen vekalet savaşlarından, bazen yoksunluktan etkilenen o insanlara tam da inancımızın ve dinimizin gereği veren el oluyorsunuz. Bu vesileyle bu adımınız için, burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

“Suriye’den Ukrayna’ya kadar dünya tarihinin yüz karası işlerle maalesef ki karşılaşıyoruz”

Soylu, şöyle devam etti:

“Dünyada teknolojinin en ileri seviyeye geldiği, medeniyet değerlerinin, evrenselliğin en çok yazılıp çizildiği yüzyılda Suriye’den Ukrayna’ya kadar dünya tarihinin yüz karası işlerle maalesef ki karşılaşıyoruz. Batı medeniyetinin doymak bilmeyen iştahı, Ortadoğu’yu yıllarca istikrarsızlaştırdı. Afrika’yı da aynı şekilde yıllarca istikrarsızlaştırdı.

Türkiye, son 4 yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu. Biraz önce protokol imzaladığımız Katar Hayır Derneği, sadece 2012-2017 yılları arasında 50 ülkede 178 milyondan fazla kişiye 1.3 milyar dolar yardım yaptı. Bizim birçok hayır derneğimiz, Afrika’dan Ortadoğu’ya, Filistin’den Afganistan’a kadar sadece parayla değil, bizzat bedenleri ile gidip orada çalıştılar. İnsanların dertlerine çare olmaya çalıştılar. Bangladeş’te hastane, Afrika’da su kuyuları açtık.”

İmzalanan protokolü, 13 Aralık 2016’da 5 yıl süreyle imzalanan protokolün yenilenmesi olarak niteleyen Bakan Soylu, eski protokolün içeriğine dair şu hatırlatmaları yaptı:

“Bu protokol, bir yenilenme protokolüdür. Katar Hayır Derneği ile 5 yıl süre geçerli olmak üzere, 13 Aralık 2016 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu protokol çerçevesinde depremlerden orman yangınlarına kadar pek çok afette önemli katkılarını gördük. Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde de 66 kişilik bir itfaiye ekibi fiilen gelip çalışmalara destek vermiştir. Aynı şekilde Azez ve Çobanbey gibi sınır ötesine gönderilen yardımlarda da Katar Hayır Derneği’nin ciddi miktarda hem nakdi hem de ayni yardımları oldu. Bu katkılar, sadece 2016 protokolü çerçevesinde olmuş değildir. 2011’deki Van Depremi’nde de 2014 yılından itibaren de Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi konusunda da yine önemli ve yine samimi katkılar yapmışlardır. İmzaladığımız protokolün süresi 5 yıllık olduğu için haliyle 2021 yılı sonunda sona erdi.”

“Eğer siz samimi olursanız, Allah size hayrı nasip eder”

2016 yılında imzalanan protokolün süresinin dolması üzerine, Katar Ankara Büyükelçiliği üzerinden Katar yetkililerinin iletişime geçtikleri bilgisini veren Bakan Soylu, “Hayırlı işlerde olmak, hayırlı işlerle bir araya gelmek de bir nasip işidir. Eğer siz samimi olursanız, Allah size hayrı nasip eder. Buradaki iş birliğinin temelinde tam da bu vardır. Samimiyet ve iyi niyetle adım attık. Hızlı şekilde görüşmeleri tamamlayarak bugün imza aşamasına geldik. Yenilenen bu mutabakat zaptındaki iş birliği alanlarımız, acil durum yardımı, afete hazırlık, su, iskan ve barınma, sağlık, tıbbi rehabilitasyon, gıda güvenliği ve geçim kaynakları, öğrenme, eğitim ve beceri geliştirme, kışa hazırlama, toplumsal refah ve tarım, savunma, lojistik ve yasal kolaylaştırma şeklinde yukarıdan aşağı sıralanmıştır” dedi.

Bakan Soylu, Katar ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nın güvenliği ile ilgili bir iş birliği içinde olduklarını hatırlatarak, toplam 3 bin 250 personelle Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nın güvenliğini sağlamak üzere çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Katar Hayır Derneği Başkanı Sheikh Hamad Nasser J. Al-Thani ise şunları söyledi:

“Türkiye içerisinde de Suriye içerisinde de birlikte yaktığımız hayır ve insani yardımlar söz konusu. Aslında zikrettiğiniz rakamlar çok önemli. Katar hayır kurumu neredeyse 14 milyon kişi olarak da Suriye’nin içinde hayır yapan insanlarımız söz konusu. Katar ya da diğerleri ortaya ne koyacaklarsa koysunlar, biz biliyoruz ki Türkiye ve halkının üzerindeki yükün de fazla olduğunu düşünmekteyiz. Türk kardeşlerimiz ile iş birliği içindeyiz. Afetlere karşı işbirliği yapmak, bu afetlere hazırlık yapma konusunda da bizim elimizi kolaylaştırır. Modern diyebileceğimiz farklı dine sahip olan toplumlara da Türk toplumu yardımları ile örnek ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesi çok iyi işleyiş içinde olduklarını söylerler, Batı her kazman ortaya koyduğu söylem ve yaktıkları arasında farklılıklar söz konusu. Ortaya konan kolaylıklar, ve insanlara karşı yapılan insani yardımlar Türkiye tarafından, takdire şayandır. Türkiye’nin her anlamda çok gelişmişliği söz konusu. Bu gelişmişliğin sadece bölge olarak yararı yoktur, dünya için de örnek teşkil etmiştir. Katar’dan Türkiye’de bulunan kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Katar’a bir ambargo söz konusuydu ve Türkiye Katar’ın yanında kaldı, bunu unutmamamız mümkün değildir.”

“Siz işinizi bana niye yaptırıyorsunuz?”

Bakan Soylu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere kameraların önüne geçti. Bakan Soylu’nun bir konuşmasında, ortak bildiri yayınlayan 6 parti liderlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “O bildiriyi hangi büyükelçiye redakte ettirdin açıkla” ifadeleri hatırlatılarak, bu konuda bir gelişme olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Sevgili kardeşlerim, siz işinizi bana niye yaptırıyorsunuz?” dedi.

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