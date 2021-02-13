Türkiye finallerinde Bilecik’i temsil edecekler

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Fen Lisesi öğrencileri, Türk Zeka Vakfı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Marmara Bölgesinden başarıyla çıkan Fen Lisesi öğrencileri 9. sınıf ve 10. sınıf kategorisinde Türkiye Finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazandılar. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte Fen Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Evren Canyılmaz‘I tebrik eden İl Müdürü Akyol, öğrencilerle bir araya gelerek başarılarından dolayı onları kutladı.

Akyol, 9.sınıf öğrencilerinden Ahmet Kerim İpek, Fatih Emre Aydın, Ekim Güner, Devrim Gün, Batuhan Ekim ve 10. sınıf öğrencilerinden Sayra Metin, Ekrem İlteriş Yılmaz, Ömer Faruk Bal, Emine Gönen ve İpek Şakar ile birlikte danışman öğretmenler Vahide Candemir Güler ve Ümit Değer’e Türkiye finallerinde başarılar diledi.