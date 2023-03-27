Türkiye Diyanet Vakfından Hatay’da depremzede çocuklara Ramazan eğlencesi

Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayıyla birlikte bölgede kurduğu iftar ve mescit çadırlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki çadırda, depremzede çocukların sosyalleşmeleri amacıyla sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yürüttüğü Ramazan faaliyetleri çerçevesinde depremden olumsuz etkilenen illere 500 mescit çadır, 41 iftar ve sahur çadırı kurdu.

Vakıf, bu çadırlarda çocuklara yönelik, gönüllüleriyle birlikte Osmaniye’den başladığı animasyon, meddah, Hacivat ve Karagöz, Nasreddin Hoca gibi çeşitli etkinliklere İskenderun ilçesi Ahmet Karatoyuk Camii’nde kurulan iftar çadırında da devam etti. Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler’in sergilediği "Meddah Amca’dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar" adlı oyunu izleyen depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verilerek eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Etkinlik sonunda çocuklara ve ailelere pamuk şeker ikramı yapıldı.

Tanınmış gönüllülerin de katıldığı etkinlik; Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’yla devam edecek. Ramazan ayı boyunca "Beklenen Sensin" temasıyla yardımlarını gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak için faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu deprem bölgesine yönlendiriyor.

"Engelleri aşacağız"

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, 6 Şubat gecesi büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek, "Millet olarak sarsıldık. El birliği içinde bu yıkımdan çıkacağız. Allah’ın izniyle bu birlik ve beraberlik ruhuyla bütün engelleri aşacağız. İskenderun Müftülüğü olarak üş noktada ikramlarımız var. Ortalama 3 bin kişiye her gün iftar ve sahur ikramında bulunuyoruz. Buradaki çadırın içinde iftar yemeğinin yanı sıra ayrıca birtakım psikoterapi dediğimiz etkinliklerimiz oluyor. Halkımızın moral çöküntüsünü umuda dönüştürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Etkinliklere gönüllü olduk"

TDV gönüllülerinden iş kadını Suna Özdemir, kendilerinin de depremi yaşadığını belirterek, "Elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya çalıştık. Çocuklarımız, kadınlarımız, çadır kentlerde yapılabilecek etkinliklere gönüllü olduk. TDV ilk günden beri bu yaraları sarmaya çalışıyor, Allah razı olsun. Burada Ramazan etkinlikleriyle beraber bütün depremzedelerin gönüllerini yapmaya çalışıyorlar. Gerek iftar gerekse kültürel aktivitelerle yanımızdalar" diye konuştu.

"Gurur verici bir tablo"

TDV gönüllülerinden iş adamı Feridun Özdemir, depremi bire bir yaşayan bir aile olduklarını ifade ederek, "Bize acı içinde uzatılan eller anlamlıydı. Bu uzatılan ellerinden biri de TDV’ydi. Allah razı olsun. Biz de ilk defa garip, mazlum olduk. Bu haldeyken TDV ve diğer STK’ların bize el uzatması bize kendimizi iyi hissettirdi. Çocuğundan yaşlısına kadar tüm etkinliklerle el açıyorlar. Bu da çok gurur verici bir tablo" şeklinde konuştu.