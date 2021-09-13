Türkiye Diyanet Vakfından gazilere Kur’an-ı Kerim hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı, Adalet Bakanlığı tarafından organize edilen Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen, gaziler ve yakınlarının da katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, O’nu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında dünyanın dört bir yanında hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak görememiş insanlara Allah’ın kelamını ulaştırmaya gayret ettiklerini söyleyen Çetin, şunları kaydetti:

“Yurt içinde de başta ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimine Kur’an-ı Kerim ulaştırmaya çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında da Vakfımızdan böyle bir talepte bulunuldu. Bizde bu güzel ve özel günde Fedakârlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimizin yanında yer almak onlara Kur’an-ı Kerim hediye etmek istedik. Bu vesileyle Anadolu topraklarının vatan kılınmasında kahramanca mücadele eden, milletimizin istiklal ve istikbali uğruna gözlerini dahi kırpmadan gövdesini siper eden gazilerimizin gaziler gününü kutlar, ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet hayatta olanlara hayırlı ve sağlıklı bir ömür dilerim.”

Programa, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, gaziler ve yakınları katıldı.

Programın sonunda kendi işini kurma projesi ile hibe desteği alarak lokmacı dükkanı açan eski hükümlü Alim Seferoğlu tarafından gazilere lokma ikram edildi.