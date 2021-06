Türkiye'de aşı olan bir adam, Sinovac’a teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi: Şükranlarımı sunarım

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İngilizce yayını Global Times, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşının Çinli şirkete bir teşekkür mektubu gönderdiğini bildirdi.

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti:

"Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."

A warm moment! A Turkish resident who received a Sinovac vaccine sent a thank-you note to the Chinese company to show appreciation for its scientific efforts in finding a solution. The resident also attached 50 Lira to show his support for #COVID19 #vaccine R&D. pic.twitter.com/rHCvAbzbM0