Türkiye, Afrika’nın insan kaynağını eğitiyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ziyaretinde bulunacağı; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau’ya yönelik; diaspora, eğitim, akademi, medya ve Türkçe alanlarında projeler yürütürken aynı zamanda ilişkilerin seyrinin gelişimine de katkı sağlıyor.

Birçok kez Afrika ülkelerine çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programları çerçevesinde Afrika liderleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunurken farklı alanlarda da ortak anlaşmalara imza atıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da anlaşmalar kapsamında paydaş kurumlarla ortak çalışma yürüterek Afrika ülkelerine yönelik Türkiye’nin aktif dış politikasında yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiki durağı ise; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau. YTB de bu ülkelerle ilişkilerin seyrinin gelişimine katkı sunmak ve kalkınmalara destek olmak için çok sayıda projeye imza atıyor.

Afrika’dan diplomatlara Türkçe eğitimi

YTB tarafından hayata geçirilen ve kamu görevlisi, diplomat ve akademisyenlerin ülkemizde Türkçe eğitimi almalarını sağlayan “Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı”nda (KATİP); Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau’dan araştırmacı ve kamu görevlileri yer alıyor.

Diaspora ve yükseköğretim bursları alanında işbirliği protokolleri

Geçtiğimiz yıllarda YTB ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’deki muadil kurumlar arasında diaspora ve yükseköğretim alanlarındaki kurumsal işbirliğinin sağlanması amacıyla protokoller imzalandı. Ortak çalışmaların arttırılmasını hedefleyen protokollerle; diaspora çalışmaları, eğitim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularında iş birlikleri sağlanarak ortak projeler hedefleniyor.

Afrika’dan uluslararası öğrenciler Türkiye’de eğitim alıyor

Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilere ve araştırmacılara burs olanakları sağlayan Türkiye Bursları programına her geçen yıl Afrika ülkelerinden başvurular artıyor. 2001 yılından bugüne kadar toplamda 326 Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu öğrenciye burslu olarak eğitim alma imkanı tanındı. Hali hazırda ise bu ülkeden 56 öğrenci üniversitelerde eğitim alıyor. Eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 66 öğrenci ise ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atıyor.

Senegal’den ise 2001-2021 yılları arasında toplam 190 öğrenci burslandırıldı. Hali hazırda da Senegal’den 42 öğrenci Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimine devam ederken, 44 öğrenci mezun olmuş durumda. 2021 yılında Senegal’den Türkiye Bursları için 470 başvuru alınırken bunlardan 11 öğrenci farklı düzeylerde burslandırıldı. 2018 yılında da Türkiye Mezunu Senegalliler Derneği kurularak faaliyetlerine başladı.

Gine Bissau’dan 8 öğrenciye burs

Gine Bissau’dan ise 2001-2021 yılları arasında toplam 190 öğrenciye burs imkanı tanındı. Ülkemiz üniversitelerinde de halihazırda Türkiye Burslusu olarak 32 Gine Bissau uyruklu öğrenci eğitimine devam ediyor. 2021 yılında Gine Bissau’dan 250 başvuru alınmış olup 8 öğrenciye farklı düzeylerde burs sağlandı. Toplamda ise 54 Gine Bissaulu Türkiye Mezunu bulunuyor.

Medya alanında destek

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki medya iş birliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması maksadıyla YTB, AA, AFAM ve AKEM iş birliğinde, bölgedeki medya kuruluşlarında çalışmakta olan 40 yaş altı medya profesyonellerine yönelik Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) gerçekleştirildi. İlki, 21 Ekim - 12 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen programın ikincisi, 24-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında TRT ve AA iş birliğinde çevrimiçi olarak yapıldı. Gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanında çalışan 222 kişinin başvurduğu programın ilkene 13 Afrika ülkesinden 20 medya temsilcisi katılırken ikicisinde 8 farklı Afrika ülkesinden 21 medya temsilcisi yer aldı. Programa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal’den gazeteciler ve medya mensupları da katıldı.