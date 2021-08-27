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Türk yardımseverlerden Kabil’deki 50 aileye kumanya yardımı

Türk yardımseverler, Taliban güçlerinin kontrolünü sağladığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 27.08.2021, 16:39
Türk yardımseverlerden Kabil’deki 50 aileye kumanya yardımı

Türk yardımseverler, Taliban güçlerinin kontrolünü sağladığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Taliban güçlerinin, 15 Ağustos tarihinde kontrolünü ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı geldi. Kabil’e bağlı Hayırhane bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Kumanya yardımından 300 kişi faydalandı.

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