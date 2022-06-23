Türk yardımseverler, Macaristan’ın Tiszalök kentinde yaşayan Müslümanların ibadet edebilmeleri ve bir araya gelmeleri için 800 metrekarelik mescit açtı.

Türk yardımseverler, Macaristan’da 800 metrekarelik mescit açtı. Sadakataşı Derneği ve Macar İslam Cemiyeti’nin Tiszalök kentinde projelendirdiği 800 metrekarelik 4 oda 2 salondan oluşan Muhammedu’l Emin Mescidi ve Kültür Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Bölgede yaşayan Müslümanların ibadet edebilmeleri ve bir araya gelmeleri için restore edilen eski ev, geçtiğimiz yıl Türk yardımseverlerin yardımları ile satın alınmıştı. Bölgede yaşayan Müslümanların ilk ibadethanesi olan mescit ve kültür merkezinin açılışına Macaristan Başbakanlık Din İşleri Özel Temsilcisi Dr. Tibor Fedor, Macaristan Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Mehmet Karakoyun, Tiszalök Belediye Başkanı Sandor Gömze, Macar İslam Cemiyeti Başkanı Zoltan Bolek, Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış programında konuşan Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, ‘‘Macar İslam Cemiyeti ile birlikte projelendirdiğimiz Muhammedu’l Emin Mescidi ve Kültür Merkezinin açılışını bugün gerçekleştirdik. Tiszalök şehrinde yaşayan Müslümanlara ve buradaki halka hizmet edecek olan projemiz, sosyal etkinliklerin yanında ibadet ihtiyacını da karşılayacak. Bölgedeki ilk mescit olma özelliğini taşıyan projenin açılışına katkıda bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.