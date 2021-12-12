Türk ve Suriyeli kadınlardan “kız kardeşlik battaniyesi”

Türk ve Suriyeli kadınlar, “kız kardeşlik battaniyesi” örerek dayanışma mesajı verdi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) Gaziantep’te bulunan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde 4 gün boyunca 48 parçadan oluşan battaniyeyi ören Türk ve Suriyeli kadınlar, yeni dostluklar kurdu ve beraber üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Hikayeleri farklı olan ama birbirinden güç alan kadınlar, aralarındaki dayanışmayı göstermek için kız kardeşlik battaniyesi ördü. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin (UN Women Turkey), Japonya ile Norveç hükümetlerinin finansal desteği, SGDD-ASAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü projeler kapsamında faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’ndeki etkinlikte katılımcılara ayrıca kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ördükleri battaniye ile dayanışmanın önemini vurgulayan kadınlardan biri Meha Ayıd kız kardeşliğin sevgi ve dayanışmayı kapsadığını belirterek, “Kurslarda Türk arkadaşlarım var. İletişimimiz çok iyi. Ben Türk kadınlarıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Türk kız kardeşlerimizle dayanışma göstererek battaniyeyi ördük. Bu battaniye geleceğe dair bir umudun simgesi. Türk kadınlarıyla daha sık aynı ortamda bir arada olmayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’ndeki etkinliklerde Türk kadınlarıyla arkadaşlıklar kurduğunu anlatan Hene Halil, “Türk arkadaşlarımla dil sorunu yüzünden çok konuşamıyoruz ama ancak bu durum iletişim kurmamıza engel değil. Bizimle ilgileniyorlar. Bütün kadınlar kardeştir zaten. Birbirimizi geliştiriyoruz. Bu battaniye ile bütün kadınların el ele vermesiyle dayanışmamızı gösterelim istedik” diye konuştu.

SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Hasan Can Pala da, “Etkinliğimiz ile battaniyenin sıcaklık ve kuşatıcılığını da temel alarak farklılıkların birlikteliği ve dayanışmanın önemini vurgulamak istiyoruz. 16 Günlük Aktivizm etkinlikleriyle hem bireylere hem de kurumlara kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuluyor. Türk ve Suriyeli kadınlar da ördükleri battaniye ile bu etkinlik kapsamında dayanışmanın önemini vurguluyor” değerlendirmesinde bulundu.