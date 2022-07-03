Türk vatandaşlığına geçen Victor’un ismi mahkeme kararıyla kabul edildi

Türk vatandaşlığına hak kazanan Youtuber Victor İbrahimoğlu’nun ismi nüfus müdürlüğünce kabul edilmeyince mahkeme İbrahimoğlu’nu haklı buldu ve Türk kimliğine kendi adı yazıldı.

Ankara’da yaşayan Victor İbrahimoğlu, 2 yıl önce başvurduğu Türk vatandaşlığını almaya hak kazandı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını almak için nüfus müdürlüğüne gidince bu isimle kimlik kartını alamayacağını öğrendi ve ismini ‘Murat’ olarak değiştirdi. Yaşadığı durum karşısında pes etmeyen İbrahimoğlu dava açtı ve haklı bulundu.

Murat ismini kullanmak zorunda kaldı

Nüfus müdürlüğü tarafından Türkçe bir isim kullanması gerektiği söylenen Victor’a ‘Murat’ ismi verildi. Bu isme alışamayan ve kendi adını kullanmak isteyen Victor İbrahimoğlu hukuk mahkemesinde dava açtı. Ankara 34. Hukuk Mahkemesince haklı bulunan Victor, kendi ismiyle Türk vatandaşlığına geçiş yaptı.

“Victor’un mağduriyeti giderildi”

Müvekkilinin hem sosyal hem de ekonomik yönden zarara uğratıldığını söyleyen Avukat Başak Güç Polat, “Yabancı uyruklu olan müvekkilimiz Victor İbrahimoğlu 2020 yılının Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmıştır. Akabinde nüfus müdürlüğüne giderek Victor ismini kullanmak istediğini belirtmişse de belirttiği ismin Türkçe olmadığı gerekçesiyle talebi kabul edilmemiş ve müvekkilimiz ‘Murat’ ismini kullanmak zorunda bırakılmıştır. Bu isim Youtuber olan sosyal medya platformlarında ve ayrıca sosyal çevresinde Victor ismiyle tanınan müvekkilimiz için hem sosyal hem de ekonomik yönden zarara uğratılmıştır. Mağduriyetini gidermek için tarafımıza başvuran müvekkilimiz adına Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleriyle Yargıtay’ın farklı tarihlerde vermiş olduğu kararlara dayanarak 2022 yılında Mart ayında başlatmış olduğumuz ‘Adın iptali’ isimli davayla hukuki sürece başlamış bulunduk. 2 ay gibi kısa bir sürede süreci sonuçlandırarak müvekkilimiz Victor İbrahimoğlu’nun mağduriyetini gidermiş olduk” dedi.

“Ailem bana Murat dediğinde başka birini çağırıyorlar zannettim”

Youtube’da kendisinin Victor İbrahimoğlu olarak tanındığını ifade eden İbrahimoğlu, “Ben 3 ay önce Türk vatandaşlığı kazandım, ben yabancıyım. Başvuru yaparken nüfus çalışanı yabancı adı kabul etmedi; ya Türk adı seçin ya da bırakıp gidebilirsin dediler. Ben hakkımı kaybetmemek için kabul ettim Murat adını kullandım. Benim asıl adım Victor, ben kullanıyorum onlar bu vatandaşlığı aldıktan sonra Murat adıyla kimse beni tanımıyor bu yüzden düzenlettim. Ben bu adı ilk defa aldığım zaman garip hissettim hatta bana Youtube’da kanalım var para geliyor hatta bazı şirketlerle çalışıyorum. Resmi evraklar imza atarken Murat bana sıkıntı olacak, aslında ben Victor kullanıyorum şirkette hatta Youtube’da. Bu yüzden bu Murat bana zarar verdi. Çok mutluyum çünkü ben gerçek hissediyorum ben kim bu Murat hatta benim ailem Murat söylerken başka bir adam çağırıyorlar zannettim. Allah’a şükür halloldu” ifadelerini kullandı.