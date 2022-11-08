Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Kayseri’de 20 yıldır deriden tarihi kıyafet ve aksesuar üreten Mesut Coşkun, yaptığı Türk tarihine ait ürünler ile dizi karakterlerine can verirken, gençlerinde bu konuda bilgilenmesini sağlıyor.

Ürettiği sanatsal kostümlerle tarihi yeniden yaşatan Mesut Coşkun, Türk kültürünün unutulmasının önüne geçiyor. Osmanlı döneminde ve daha öncesinde kullanılan deriden kıyafetlerin hepsini ilmek ilmek işleyen Coşkun, gençlerin sanat ve tarih merakına da bir nevi rehber oluyor. Deri ustası Mesut Coşkun, ürettiği tarihi kıyafetlerin yanında deriden birçok aksesuarı da tarih meraklılarına sunuyor. Amacının Türk kültürü hakkında gençleri bilinçlendirmek olduğunu söyleyen deri ustası Mesut Coşkun, “Son dönemde tarihimizde bir kopukluk var. Kendi kültürel mirasımıza biraz uzak kaldık. Bunlardan bir tanesi de özellikle tarihi kıyafetler konusuydu. Ben dizilere yönelik çalışıyorum. Kostüm yapıyorum. Yine tarihsel anlamda kam davulları, kam kostümleri yani eski Türk tarihinde yer alan Şamanizm ile ilgili ürünlerde yapıyorum. Aynı zamanda modern anlamda deri ile ilgili mikro ve makro çalışmalar yapıyorum. Önemli olan gençlimizi biraz daha bilinçlendirmek ve biraz daha kendimizi tanımak. Çünkü kültür ve sanat ağacın kökleridir. Siz o kökleri ne kadar çok beslerseniz, o ağacın meyveleri de bir o kadar güzel olur. Yani bizde geçmişi geleceğe taşıyarak, gençliğimizle bunları buluşturma adına gayret sarf etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kültürün desteklenmesi gerektiğini belirten Coşkun, “Sanatında ekmeğe ve yaşamaya ihtiyacı var. Sanatı yaşatmamız lazım. İlgi göstermemiz, beslememiz lazım. Bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Gelsinler, görsünler, gezsinler, fikir sahibi edinsinler. Yani yalnız bırakılmayalım. Temel isteğimiz budur” dedi.