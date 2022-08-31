Türk Şef Kazım Akkuş'a İngiliz The Reader’s House dergisinden büyük övgü
Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden girişimcilerimizden biri de Kazım Akkuş. 1974 yılından günümüze restoran işleten ve İngilizlere Türk mutfağını tanıtan Kazım Akkuş ve Efes Restoran, The Reader’s House dergisinde yer aldı. Restoranla ilgili büyük övgülerin yer aldığı yazıda, çalışanların yemekler konusunda çok bilgili olduğu ve mükemmel sunumlara imza attıkları da vurgulandı. Restoranın yöneticiliğini Efes’in efsane ustası Kazım Akkuş ve yeğeni Ergin Akkuş üstlenmiş.
71 yaşındaki Kazım Akkuş, başta BBC, ITV, Westminter Belediyesi, Scotland Yard olmak üzere birçok kurumdan 20’ye yakın ödül aldı. Bolulu Kazım Akkuş, 1998 yılında ‘Freeman Onur Ödülü’nü de (Hemşerilik ve Dokunulmazlık Beratı-İlk olarak 1867 yılında Sultan Abdülaziz’e verildi) aldı. Akkuş’un 40 yıl önce geldiği Londra’daki hayatının büyük bölümünü Yemek pişirerek geçirdiği vurgulanırken, ilk restoranını 1974’te açan ünlü şefin, burada müdavimleri olan diplomatlara ve tanınmış siyasetçilere hizmet verdiği ifade edildi.
DUVARDA PORTREM YOKSA...
Derginin haberinde, restorandaki mezeler ve kebapların çok lezzetli olduğu belirtilirken, özellikle 60 gün bekletilmiş biftek ‘efsane’ diye tanımlandı. Baklavadan künefeye çeşitli tatlıların da doyurucu biftekten sonra harika bir tamamlayıcı olduğu kaydediliyor. Dergiye konuşan Kazım Akkuş da “İngiltere genelinde onlarca Efes Restoran var. Duvarda portremi görmüyorsanız, gerçek Efes Restoran’da değilsiniz” diyor.
Ergin Akkuş
Londra’nın simge restoranlarından olan Efes, hizmete girdiği 1974 yılından bu yana şehrin tarihine de tanıklık etti. Devlet başkanlarından sanatçılara, sporculardan edebiyat dünyasına kadar yüzlerce ünlüyü konuk etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da 1974 yılından bu yana restoran işleten ve ülkede Türk mutfağının tanınmasında büyük katkıları bulunan Kazım Akkuş ve Efes Restoran, The Reader’s House dergisinden büyük övgü aldı.
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