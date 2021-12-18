banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Türk Polis Teşkilatının süvarileri: “Atlı Polisler”

Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan atlı polisler, toplumsal olaylara müdahalelerin yanı sıra, gösterişli duruşları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören atlar ve binicileri birçok farklı ilde görevlerine devam ediyor.

Haberde İnsan 18.12.2021, 12:59
Türk Polis Teşkilatının süvarileri: “Atlı Polisler”

Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan atlı polisler, toplumsal olaylara müdahalelerin yanı sıra, gösterişli duruşları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören atlar ve binicileri birçok farklı ilde görevlerine devam ediyor.

Atlı Polis Grup Amirlikleri, 1995’te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Toplumsal olaylara müdahale, devriye ve resmi geçit törenlerinde etkin rol oynayan atlı polisler, iki aşamalı bir eğitimden geçiyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan biniciler, 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor. Merkezde yine aynı şekilde görev alacak olan atlar da 6 aylık temel eğitim sürecinden geçerek alandaki görevine başlıyor. Atlar, buradaki 6 aylık eğitim sürecinde sese, dumana, ateşe, patlamaya karşı tepki vermemeyi öğreniyorlar. Ankara’daki merkezde eğitim gören atlı polisler daha sonra, Türkiye’nin diğer 6 ilinde de görevlerine devam ediyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde de Atlı Polis Grup Amirlikleri görev yapıyor.

“Atlarımızın ve binicilerimiz iki aşamalı eğitimden geçiyor”

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine atlı polis eğitimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Atlarımızın ve binicilerimizin iki aşamalı eğitimleri vardır. At eğitimleri; eğitim ve öğretim olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. At eğitimi, atın iş yapma işlevini artırmak için güç ve kondisyon verici hareketlerdir. Öğretim ise atların zihinsel yapısını geliştirerek, atları şartlı refleks egzersizine alıştırarak, binicisinin vermiş olduğu talimatlara ön koşulsuz olarak uymasını gerektiren bir eğitimdir. Ayrıca bunun yanında da personel için binicilik eğitimlerimiz vardır. Bununla ilgili personellerimiz Çevik Kuvvet bünyesinden seçilmektedir. 28 yaşından gün almaması gerekir. Hayvan sevgisi olması lazım. Daha sonra 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tesislerimiz Avrupa standartlarında, atların fiziki ve mental olarak rahat yaşayabilecekleri bir ortama sahip”

Ankara’da yer alana Atlı Polis Eğitim Merkezi tesislerinin Avrupa standartlarında olduğunu kaydeden Atlı Polis Grubu Amir, Kılınç, “Tesislerimiz, Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile Avrupa standartlarında, atların fiziki ve mental olarak yaşayabilecekleri 40 at kapasiteli bir alana sahiptir. Toplumsal olaylara müdahale bizim ana hedefimizdir. Ama bunun yanı sıra devriye hizmetleri de yapmaktayız. Bunun haricinde futbol müsabakaları ve diğer kültürel faaliyetlerde de atlarımızı kullanıyoruz. Bununla ilgili alanda karşılaşabileceğimiz işitsel ve görsel tüm öğelerle ilgili burada çalışıyoruz. Toplumsal olaylarda agresif grupları atların fiziki yapısından yararlanarak, tespit edilmesinde. Polislerin halkla ilişkilerinin gelişmesi gibi birçok alanda atlarımızın faydalı olduğunu görüyoruz. Milletimiz geleneklerimizin bir simgesi olarak gördüğü için atlı polislerimize ayrı bir ilgi duymaktadır. Yine Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatları doğrultusunda, Eymir Gölü, Kızılay Meydanı, Mogan Gölü ve Millet Bahçesi gibi yerlerde atlarımız devriye hizmeti yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“Atlı Polis Grup Amirlikleri, Türkiye’de Ankara dahil olmak üzere 7 ilde hizmet vermekte”

Atlı polisleri toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra birçok farklı alanda da görev aldıklarını vurgulayan Kılınç, “Atlı Polis Grup Amirlikleri, Türkiye’de Ankara dahil olmak üzere 7 ilde hizmet vermektedir. Bu illerimizin binici ve at eğitimleri bu merkezde yapıldıktan sonra, arkadaşlarımızın atamaları görevlendirilecekleri illere yapılmaktadır. Burada 4 aylık temel binicilik eğitimi süresince, ata uyum sağlama, atı hissetme, ata hükmetme gibi olayları arkadaşlarımız kavradıktan sonra, ileri binicilik eğitimine geçiş yapıyoruz. İleri binicilik eğitimlerinde de; alanda atlarımızın karşılaştığı görsel ve işitsel öğeleri binicinin talimatı doğrultusunda atla birlikte o unsurun üzerine giderek bunu başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında atlarımızı, at taşıma araçları ile görevlerimize nakledebiliyoruz. Törenlerde, koruma hizmetlerinde görev alabiliyoruz” diye konuştu.

“Burada anne baba ile binici arasındaki tek fark atların konuşamaması”

Atlı polislerin, atları ile arasında bir bağ oluştuğuna da değinen Kılınç, “Atlarımızın bakım ve kontrollerini de arkadaşlarımızın kendisi yapıyor. Bunun haricinde bizim günlük vizite ve klinik olarak iki aşamalı da veteriner kontrollerimiz oluyor. Atların dönüş bakımı ve çıkış bakımları vardır. Şöyle değerlendirecek olursak; bir anne babanın çocuğa ilgisi ve sevgisi ile bir binicinin ata sevgisi ve ilgisi benzerdir. Burada anne baba ile binici arasındaki tek fark; atların konuşamaması, bu sebepten dolayı binicisinin onu iyi gözlemleyip iyi şekilde bakımını yapması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8