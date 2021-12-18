Türk Polis Teşkilatının süvarileri: “Atlı Polisler”

Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan atlı polisler, toplumsal olaylara müdahalelerin yanı sıra, gösterişli duruşları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören atlar ve binicileri birçok farklı ilde görevlerine devam ediyor.

Atlı Polis Grup Amirlikleri, 1995’te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Toplumsal olaylara müdahale, devriye ve resmi geçit törenlerinde etkin rol oynayan atlı polisler, iki aşamalı bir eğitimden geçiyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan biniciler, 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor. Merkezde yine aynı şekilde görev alacak olan atlar da 6 aylık temel eğitim sürecinden geçerek alandaki görevine başlıyor. Atlar, buradaki 6 aylık eğitim sürecinde sese, dumana, ateşe, patlamaya karşı tepki vermemeyi öğreniyorlar. Ankara’daki merkezde eğitim gören atlı polisler daha sonra, Türkiye’nin diğer 6 ilinde de görevlerine devam ediyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde de Atlı Polis Grup Amirlikleri görev yapıyor.

“Atlarımızın ve binicilerimiz iki aşamalı eğitimden geçiyor”

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine atlı polis eğitimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Atlarımızın ve binicilerimizin iki aşamalı eğitimleri vardır. At eğitimleri; eğitim ve öğretim olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. At eğitimi, atın iş yapma işlevini artırmak için güç ve kondisyon verici hareketlerdir. Öğretim ise atların zihinsel yapısını geliştirerek, atları şartlı refleks egzersizine alıştırarak, binicisinin vermiş olduğu talimatlara ön koşulsuz olarak uymasını gerektiren bir eğitimdir. Ayrıca bunun yanında da personel için binicilik eğitimlerimiz vardır. Bununla ilgili personellerimiz Çevik Kuvvet bünyesinden seçilmektedir. 28 yaşından gün almaması gerekir. Hayvan sevgisi olması lazım. Daha sonra 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Tesislerimiz Avrupa standartlarında, atların fiziki ve mental olarak rahat yaşayabilecekleri bir ortama sahip”

Ankara’da yer alana Atlı Polis Eğitim Merkezi tesislerinin Avrupa standartlarında olduğunu kaydeden Atlı Polis Grubu Amir, Kılınç, “Tesislerimiz, Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile Avrupa standartlarında, atların fiziki ve mental olarak yaşayabilecekleri 40 at kapasiteli bir alana sahiptir. Toplumsal olaylara müdahale bizim ana hedefimizdir. Ama bunun yanı sıra devriye hizmetleri de yapmaktayız. Bunun haricinde futbol müsabakaları ve diğer kültürel faaliyetlerde de atlarımızı kullanıyoruz. Bununla ilgili alanda karşılaşabileceğimiz işitsel ve görsel tüm öğelerle ilgili burada çalışıyoruz. Toplumsal olaylarda agresif grupları atların fiziki yapısından yararlanarak, tespit edilmesinde. Polislerin halkla ilişkilerinin gelişmesi gibi birçok alanda atlarımızın faydalı olduğunu görüyoruz. Milletimiz geleneklerimizin bir simgesi olarak gördüğü için atlı polislerimize ayrı bir ilgi duymaktadır. Yine Ankara İl Emniyet Müdürümüzün talimatları doğrultusunda, Eymir Gölü, Kızılay Meydanı, Mogan Gölü ve Millet Bahçesi gibi yerlerde atlarımız devriye hizmeti yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“Atlı Polis Grup Amirlikleri, Türkiye’de Ankara dahil olmak üzere 7 ilde hizmet vermekte”

Atlı polisleri toplumsal olaylara müdahalenin yanı sıra birçok farklı alanda da görev aldıklarını vurgulayan Kılınç, “Atlı Polis Grup Amirlikleri, Türkiye’de Ankara dahil olmak üzere 7 ilde hizmet vermektedir. Bu illerimizin binici ve at eğitimleri bu merkezde yapıldıktan sonra, arkadaşlarımızın atamaları görevlendirilecekleri illere yapılmaktadır. Burada 4 aylık temel binicilik eğitimi süresince, ata uyum sağlama, atı hissetme, ata hükmetme gibi olayları arkadaşlarımız kavradıktan sonra, ileri binicilik eğitimine geçiş yapıyoruz. İleri binicilik eğitimlerinde de; alanda atlarımızın karşılaştığı görsel ve işitsel öğeleri binicinin talimatı doğrultusunda atla birlikte o unsurun üzerine giderek bunu başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında atlarımızı, at taşıma araçları ile görevlerimize nakledebiliyoruz. Törenlerde, koruma hizmetlerinde görev alabiliyoruz” diye konuştu.

“Burada anne baba ile binici arasındaki tek fark atların konuşamaması”

Atlı polislerin, atları ile arasında bir bağ oluştuğuna da değinen Kılınç, “Atlarımızın bakım ve kontrollerini de arkadaşlarımızın kendisi yapıyor. Bunun haricinde bizim günlük vizite ve klinik olarak iki aşamalı da veteriner kontrollerimiz oluyor. Atların dönüş bakımı ve çıkış bakımları vardır. Şöyle değerlendirecek olursak; bir anne babanın çocuğa ilgisi ve sevgisi ile bir binicinin ata sevgisi ve ilgisi benzerdir. Burada anne baba ile binici arasındaki tek fark; atların konuşamaması, bu sebepten dolayı binicisinin onu iyi gözlemleyip iyi şekilde bakımını yapması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.