Türk Polis teşkilatının 177. yıldönümünde ünlü sanatçı Kıraç Batman’da konser verdi

Türk Polis teşkilatının 177. yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman’da konser verdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatı’nın 177. yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç’ı, Batmanlılarla buluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin selamlama gösterisi ile başlayan konser yerini dakikalar sonra Kıraç’ın sevilen şarkılarına bıraktı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, konser sonrası sahnede başarılı sanatçı Kıraç’a Batman’ın simgesi olan at başı plaketini hediye etti.

Batman Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.