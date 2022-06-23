Türk mutfağı aşkı Nijeryalı Ruth’u aşçı yaptı

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye’de Türk mutfağına hayran kalan Nijeryalı Ruth, gastronomi kenti Gaziantep’te gördüğü eğitimle aşçı oldu. Kanada’ya gidip Türk ve Antep mutfağı üzerine bir restoran açmayı planladığını söyleyen Ruth, “Türk ve Antep mutfağını çok seviyorum” dedi.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’ye 7 bin kilometre uzaklıktaki Nijerya’dan Bursa’ya üniversite eğitimi için gelen 25 yaşındaki Nijeryalı Abosede Ruth Awoniyi’yi, Türk mutfağı aşkı aşçı yaptı. Beğendiği Türk yemeklerini kendisi de keyifle pişirmeye başlayan Ruth, Bursa’da eğitim gördüğü Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi programından mezun olduktan sonra aşçı olmaya karar verince eğitim görmek için araştırmaya başladı. Sosyal medya üzerinden bulduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) ile iletişime geçen Ruth, eğitim görmek için gastronomi kenti Gaziantep’e geldi.

Türk mutfağının Nijeryalı aşçısı oldu

MUSEUM’da gördüğü 8 aylık eğitimin ardından Türk lezzetlerine hakim olan Ruth, özellikle Gaziantep mutfağına hayran kaldı. Eğitimini tamamlayarak kentteki bir restoranda staj yapmaya başlayan Ruth, merkezin en başarılı öğrencilerinden biri oldu. Güleryüzü ve tatlı Türkçesi’yle MUSEUM’un neşe kaynağı olan Ruth’un önümüzdeki planı Kanada’ya giderek Türk ve Antep mutfağı üzerine bir restoran açmak.

“Kanada’ya gidip Türk mutfağı restoranı açacağım”

MUSEUM’la sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatan Ruth, eğitim almak için Bursa’dan Gaziantep’e geldiğini aktardı. MUSEUM’da eğitim gördüğünü belirten Ruth, “Eğitim çok güzeldi. Hocalarım çok iyiydi. Burada çok yemek öğrendim. Antep mutfağını çok sevdim. Kebap, yuvarlama, aşure, perde pilav gibi çok Türk yemeğini öğrendim. Bu yemekleri yapabiliyorum. Aşure, baklava, kebap ile yuvarlamayı çok seviyorum. Şu an eğitim bitti. Bir restoranda staj yapmaya başladım. Planlarımda Kanada’ya gidip Türk ile Antep mutfağı üzerine bir restoran açmak var. Türk ve Antep mutfağını çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Ruth’un bayağı lezzetli eli var”

MUSEUM’da Ruth’a eğitim veren Profesyonel Aşçılık Eğitmen Şefi Ahmet Uygun ise, Ruth’un merkeze geliş hikayesini anlattı. Ruth’un Bursa’da öğrenci olduğu sırada aşçı olmaya karar verdiğini söyleyen Ahmet Uygun, “Sonrasında sosyal medya üzerinden bizi buluyor. O şekilde gelerek bize başvurdu. 4 aylık bir profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Artık yavaş yavaş onu da mezun ediyoruz. Yolun sonuna doğru geldi. Kendisi çok eğlenceli birisi. Bizi çok eğlendirdi. Şu anda da bayağı yol kat etti. Bundan sonrası için inşallah yolu açık olur. Şu anda bayağı şey öğrendi özellikle Antep mutfağına dair. Bundan sonraki planlarında da dünyanın çeşitli yerlerinde bu işi yapmak var. İnşallah gittiği yerlerde de bizi ve Türk mutfağını güzel şekilde temsil eder diye düşünüyoruz. Ben Ruth’un yemeklerini çok beğeniyorum. Bayağı lezzetli eli var. Ortaya çok güzel lezzetler çıkardı” diye konuştu.