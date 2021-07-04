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Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı

Bursa’da kaçan kurbanlık keçisine kement atmaya çalışan yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberde İnsan 04.07.2021, 09:11
Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı

Bursa’da kaçan kurbanlık keçisine kement atmaya çalışan yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osmangazi’ye bağlı Alaattinbey Mahallesi’nde hayvan pazarından aldığı kurbanlık keçisini evine getiren yaşlı bir adam, keçiyi kamyonetten indirdiği sırada kaçırdı. Sahibinin elinden kaçan keçi, zemini su ile dolu kanala girip çıkmadı. Kanalın bir ucundan keçiye doğru kement atmaya çalışan yaşlı adamın çaresiz hali, o sırada kanalın diğer ucunda olan bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İple yaptığı kemendi keçiye atan yaşlı adam kovboyları aratmazken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin altına "Türk kovboy" yorumları yapıldı.
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