Türk Kızılayı’ndan Pakistanlı selzedeler için acil insani yardım

Aralıksız yağan Muson yağmurlarının etkisiyle bin 200’ün üzerinde Pakistanlının hayatını kaybettiği ve su baskınlarından dolayı evlerin kullanılamaz duruma geldiği Pakistan’a ilk yardım elini uzatanlardan biri de Türk Kızılay oldu.

Bir süredir sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’da ulusal acil durum ilan edildi. Muson yağmurları dolayısıyla Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi bir anda yükseldi. Yerleşim yerlerinde yaşanan su baskınları ve sel nedeniyle bin 200’den fazla Pakistanlı hayatını kaybetti, bin 500’den fazla kişi yaralandı ve 1 milyon ev sular altında kaldı. Ulusal acil durum ilan edilen ülkeye yardım elini uzatmak için Türk Kızılay harekete geçti.

Türk Kızılay bölgeye ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırıyor

Muson yağmurlarının Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde yaklaşık 30 milyon insanı etkilediği bildirildi. Pakistan Kızılayı ile iş birliği ve koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit eden Türk Kızılay ise ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan Rupisi ile 300 adet hijyen kiti, 600 adet benzin bidonu ve salgın hastalıklardan korumak için bin 500 adet sineklik gönderdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile de iş birliği yapan Türk Kızılay, kargo uçağıyla 1000 adet battaniyeyi de ulaştırıyor. Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişiler için de tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Sel sularının çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolilerini de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.

Hayırseverler de Türk Kızılay aracılığıyla selzedelere destek olabiliyor

Türk Kızılay’ın hayırsever bağışçıları, dünyanın dört bir yanında afet ve acil durumlardan etkilenen milyonlarca insana umut olmaya devam ediyor. Pakistan’daki sel felaketinden etkilenen insanlar için de bir yardım kampanyası başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor. Kızılay aracılığıyla Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya PAKİSTAN yazıp 2868’e SMS göndererek destek olabiliyor.