Türk Kızılay’ından Afgan depremzedelere yardım

Afganistan’da depremden etkilenenlere yardım için bölgeye giden Türk Kızılay ekipleri, gıda kolilerini ailelere dağıtmaya başladı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu ekipleri, Afgan Kızılayı ile birlikte depremin en çok etkilediği Giyan bölgesine ulaşarak acil ihtiyaçları karşılamaya başladı. Bölgeye ulaştırdığı 500 ailelik gıda malzemelerini dağıtan Türk Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmalarını yürütüyor. Afgan Kızılayı ile yapılan incelemelerde ise acil olarak barınma, gıda ve temiz su ihtiyacı olduğu saptandı.

Oluşan acil ihtiyaçlar için sevkiyatlarını arttırma kararı alan Türk Kızılay, depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine devam edecek.