Türk Kızılayı lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderiliyor

Türk Kızılayı tarafından merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nden deprem bölgelerine yardım tırları gönderilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Türk Kızılayı tarafından İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nden yardım tırları gönderilmeye devam ediyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlardan gelen her türlü yaşam malzemesini içeren yardımlar Anadolu Lojistik Merkezi’nde ayrıştırılıp planlanarak ihtiyaca göre deprem bölgesine yardım tırlarıyla gönderiliyor.

Temizlik malzemelerinden battaniyeye her türlü gıda malzemesi Türk Kızılayı ekipleri tarafından Anadolu Lojistik Merkezi’nde toplanıp planlanarak depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde 30 civarında lojistik merkezi olduğunu belirten Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, "Biz aciliyet arz eden sevkiyatlarımızı 5 tır halinde İstanbul’dan dün uçakla sevk ettik. Bizim o bölgede zaten mevcut lojistik merkezlerimiz var. Hatay, Gaziantep ve Muş’taki lojistik merkezlerimiz ilk planda hemen yardım malzemelerini ulaştırmaya başladı. Çorba ve yemek ikramları devam etti. Şimdi bütün lojistik merkezlerimiz yardımları kabul etmeye başladı. Yardımlar burada sahadan geldikten sonra buradaki personel ve gönüllülerimiz tarafından ayrıştırılıyor, Kızılay kolilerine dökümleri yapılarak ihtiyaçlara göre deprem bölgelerindeki lojistik merkezlerimize sevk edilerek vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızdan şubelerimiz aracılığıyla yardımlar geliyor. Toplanan yardımlar en yakın lojistik merkezimize getirilerek ayrıştırıldıktan sonra sahaya sevk ediliyor" dedi.