Türk Kızılay Kırklareli şubesi genel kurulu yapıldı

Türk Kızılay Kırklareli şubesi genel Kurulu Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut Başkan Volkan Göç tekrardan başkan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul okunan faaliyet ve denetim raporları ibraz edilerek oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurulda konuşan Vali Osman Bilgin Türk Kızılay’ın önemine vurgulayarak "Kentimizde 288 Kırım Tatar Türkünü ilimizde misafir ediyoruz. Burada misafirlerimizin tüm yemek iaşelerini Türk Kızılayımız karşılıyor. Son dönemde korona virüs ile mücadele kapsamında da Türk Kızılayın çalışmalarıyla Türkiye’nin nadir illerinde uygulanmıştır bu. 5 bin kişiye Türk Kızılayımız Ramazan ayında sıcak yemek vererek insanlarımızın yanında olmuşlardır. Dünyada 16 çatışma bölgesi olduğunu görüyoruz ve bu 16 çatışma bölgesinin 13’ünün Türkiye’nin etrafında olduğunu görüyoruz. Ortadoğu’sundan Kafkaslarına Burada Kızılayımız savaş dönemlerinde milletinin yanında, deprem dönemlerinde milletinin yanında, sel felaketlerinde milletinin yanında aynı zaman tüm doğal afetlerde yine milletinin yanında, salgın hastalıklarda yine milletinin yanında” dedi.

Vali Bilgin’in konuşmasının ardından Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç konuşma yaptı.

Gerçekleşen genel kurula Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, STK temsilcileri, parti temsilcileri ve Kızılay üyeleri katıldı.