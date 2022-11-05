Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı: "Bu ülkenin gençleri için mücadele ediyoruz"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, bu ülkenin gençleri için mücadele ettiklerini, gönüllü gençlerle dar gelirli vatandaşlara ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kozan Şube Başkanı Özgür Çoban ev sahipliğinde, Kozan Ticaret Borsası konferans salonunda Kızılay Haftası nedeniyle söyleşi gerçekleştirildi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, taşın altına elini koyma cesareti göstererek gençlerin hizmetinde olan ve bu memleketin gençliğinin geleceği için mücadele eden herkesin muhakkak bir gün galip geleceğini dile getirdi.

Saygılı, dar gelirli vatandaşlara gönüllü gençler ile ulaştıklarını belirterek, "Bu ülkenin gençleri için mücadele ediyoruz. Onlar bizim yarınımız, geleceğimiz" diyerek Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Özgür Çoban programa katılan Saygılı’ya tablo takdim etti.