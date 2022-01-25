Türk Kızılay ekipleri, İstanbul’daki kar yağışından etkilenen vatandaşlara destek oluyor

Türk Kızılay’ı İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşlara afet uzmanları ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte gıda ve yardım malzemeleriyle destek oluyor. Ekipler, vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıyor.

Türk Kızılay, afet uzmanı ve gönüllülerle İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mağdur olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay ekipleri, İstanbul’un farklı noktalarında zor şartlar altında vatandaşlara destek oluyor.

Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor

İstanbul’da Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanları, yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıyor. Yardım malzemelerini ulaştıran Kızılaycılar, yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı oluyor. Kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri, teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam ediyor.