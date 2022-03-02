Türk kızı Azra, Hollandalıların gönlünü fethetti

Hollanda’nın Maastricht kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki Azra Serdan, kendi yapıp sattığı bileklik ve anahtarlıklardan elde ettiği gelirle Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtırdı. Bu davranışıyla gönülleri fetheden Azra, Hollanda’da devlet nişanı alarak ödüllendirildi.

Hollanda’nın Maastricht kentinde annesi Emel Serdan, babası Ali Paşa Serdan ve erkek kardeşleri ile yaşayan Azra Serdan, harçlıklarını biriktirerek aldığı malzemelerle bileklik ve anahtarlık yaptı. El emeği ürünlerini satan Azra, biriktirdiği bin 600 euro ile insani yardım derneği aracılığı ile Çad’da su kuyusu açtırdı. Maastricht Belediyesi tarafından devlet nişanı ile ödüllendirilen Azra Serdan, Hollanda’daki ulusal televizyon kanallarına da konuk alarak ödüllere layık görüldü.

"Yardımın azı veya çoğu olmaz"

İzlediği belgesellerde Afrika’da su kıtlığı olduğunu öğrenip bu duruma çok üzülen Azra, yaptığı anahtarlık ve bileklikleri hem çevresine sattı hem de internet üzerinden satışa çıkardı. 400’den fazla bileklik ve anahtarlık yapıp satarak toplamda bin 600 Euro biriktiren Azra Serdan, Afrikalı çocuklar için su kuyusu açtırdı. Kuyunun üzerine kendi isminin yanı sıra 17 yaşında vefat eden teyzesi Zehra Başkaya’nın ismini de yazdıra Azra’nın örnek davranışı, Hollanda’da büyük takdir gördü. Devlet nişanı alıp ulusal televizyon kanallarına konuk olan Azra Serdan, “İhtiyacı olan kişilere az da olsa yardım etmek istedim. Bizim için musluktan akan temiz su çok normal. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünmeden kullanabiliyoruz. Ancak dünyada birçok çocuk bunu yapamıyor. Birçok çocuğun bazen bir kova su için saatlerce yürümesi gerekiyor. Çoğu zaman da ulaştıkları su temiz bile olmuyor. Bu, çeşitli hastalıklara da yol açıyor. Ben bu duruma biraz da olsa yardım etmek istedim. Çünkü yardımın azı veya çoğu olmaz. Tüm yardımlar dünyayı güzelleştirecektir. Birbirimizi hep sevip değer verelim” dedi.

En başarılı proje seçildi

Azra Serdan, Hollanda’da devlet nişanı ile ödüllendirilmenin kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, “Umarım birçok kişi benim bu projemden esinlenip az ya da çok etrafındakilere yardım eder. Çünkü etrafımıza ne kadar fazla yardım edersek dünyayı o kadar fazla güzelleştirebiliriz. Ayrıca Hollanda’daki bir televizyon kanalında, birçok ünlü ismin de katıldığı ve seyirciler tarafından oylanarak birincinin belli olduğu programda, en başarılı proje benimki seçildi. Bu olaydan sonra hem sosyal medya üzerinden hem de çevremden çok güzel şeyler söylendi. İleride de bu tür etkinlikleri yapmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

“Gurur duyuyoruz”

Azra’nın annesi Emel Serdan da ailesi olarak kızlarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Azra’nın davranışları birçok çocuğa ilham kaynağı oldu, bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz” sözlerine yer verdi.