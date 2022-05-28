Türk kadınının kahramanlık sembolü Nene Hatun'un vefatının ardından 67 yıl geçti...

3 AYLIK OĞLUNU KUNDAKTA BIRAKTI, ERZURUM’UN SAVUNMASINA KOŞTU!

Erzurum’un Çeperli köyünde, 1857 tarihinde dünyaya gelen Nene Hatun, 93 Harbi’nde Aziziye Savunması sırasında 20 yaşındaydı. Köyünden Mehmed Efendi ile evli olan Nene Hatun, Rus ordusunun Pasinler’i işgal edip Erzurum’a ilerlemesi ile civar köylerdeki çoğu kişi gibi eşi ile birlikte Erzurum’a göç etti.

1877-1878 Os­man­lı-Rus Sa­va­şı’n­da Rus­lar, Er­zu­rum’a ka­dar gel­miş­ler­di. Şeh­rin savun­ma­sı sı­ra­sın­da Er­zu­rum­lu­la­rın ka­dın­lı er­kek­li yap­tı­ğı mü­ca­de­le, ta­ri­hin şan­lı sa­yfa­la­rı ara­sın­da­dır. Azi­zi­ye Tab­ya­sı­nı ge­ri al­mak için taş, so­pa, kaz­ma, kü­rek­le gırt­lak gırt­la­ğa ya­pı­lan mü­ca­de­le­ye Ne­ne Hatun da ço­cuk­la­rı­nı ev­de bı­ra­ka­rak ka­tıl­mış­tı.

Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra Erzurum’a yerleşti. Nene Hatun’un; Yusuf, Nazım, Abdurrahman ve Musa adlarında dördü erkek, Asime ve Nevriye adında ikisi kız altı çocuğu oldu. Oğullarından ikisi I. Dünya Savaşı’nda (Harb-i Umumi, Cihan Harbi) şehit oldu. 1934’te çıkan Soyadı Kanunu’yla Kırkgöz soyadını aldı.

Türk Kadınlar Birliği’nin girişimi ile Türkiye’de ilk defa Anneler Günü’nün kutlandığı 1955 yılında Birlik kendisine “Yılın Anası” unvanı vermişti.

Nene Hatun, zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Erzurum Numune Hastanesi’nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında iken hayatını kaybetmiş, cenazesi resmi törenle Aziziye Şehitliği’ne defnedilmiştir. Ne­ne Hatunun oğ­lu da Ça­nak­ka­le’de şe­hit ol­muş­tur. (QHA)