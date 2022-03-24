Türk dünyasının belediye başkanları Kilis’te toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

30 farklı ülkeden bin 200’e yakın üye belediyesi ile Balkanlar’dan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde alınan karar ile 12 Kasım 2003 yılında kurulan TDBB’nin yönetim kurulu, Mart ayı toplantısını Kilis’te yaptı.

"Kilis, serhat ve ensar şehrimizdir"

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’in milattan önce 4 bin yıllarına dayanan medeniyetlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Başkan Ramazan, ’’Doğusunda Gaziantep, güneyinde Suriye, batısında Hatay olan bir ilimizdir. Burada 2011 yılından beri, Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı nüfusumuz oranında Suriyeli misafirlere ev sahipliği yapmış, halen de ev sahipliği yapmaya devam eden, serhat ve ensar şehrimizdir” dedi.

"Konya’da yaklaşık 120 bin Suriyeli misafire ev sahipliği ediyoruz"

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı konuşmada, TDBB Mart ayı yönetim kurulu toplantısını Kilis’te yaptıklarını ifade ederek, “Kilis ev sahipliğine alışkındır. Konya’da yaklaşık 120 bin Suriyeli misafire ev sahipliği ediyoruz. En ağır yükü, Kilis halkımız, valiliğimiz, belediyemiz yüklendiler. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkeden bin 200’e yakın belediyemiz bulunduğu uluslararası birliktir. Merkezimiz İstanbul’dadır. Yönetim kurulumuzda 11 ülkeden belediyelerimiz var. Özellikle kardeş şehirlerin ilişkilerinin kurulması, belediyelerimiz arasında bilgi alışverişi, terbice paylaşımı yürütülmesi konusunda ciddi çalışmalar var. İnşallah Haziran ayında genel kurulumuzla birlikte, hem yurt dışındaki belediye başkanlarımızı misafir edeceğiz hem de yerel yönetimler formunu İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kilis’in müthiş bir potansiyeli var, ama yeteri kadar tanınmıyor"

Kilis Valisi Recep Soytürk ise Kilis’in serhat bir şehir olduğunu dile getirerek, “İnanç turizmi bakımından, tarihi kültürel mirasları bakımından çok örnek olabilecek bir şehirdir. Müthiş bir potansiyeli var. Ama yeteri kadar tanınmıyor. 3.5 yıldır Kilis’te çalışıyorum. Belediye başkanımızla birlikte Kilis’i tanıtmak için olağanüstü gayretler gösteriyoruz. Şehrimizde 23 tane tarihi cami var. Hepsi onarılmış, kimisi Memlükler’den kalma, kimisi Osmanlı döneminden kalma, çok şık, butik, nefis camilerimiz var. Bir havramız var, onarılmış, yakın bir tarihte ona bir işlev vereceğiz. Sanatsal faaliyetlerin olduğu bir mekân olmuş olacak. Ayrıca birçok konağımız var. Gerek valiliğimiz, gerekse belediyemiz bunları onararak, bir işlev veriyoruz. Kimisi gençlik merkezi oluyor, kimisi kadınlara yönelik, toplum merkezi oluyor. Kimisi restoran oluyor. Bir taraftan da sivil vatandaşların bu tarihi eserleri onarıp, turizme kazandırdıklarını görüyoruz. Bunların bir kısmı kafe, restoran olarak devam ediyor” diye konuştu.