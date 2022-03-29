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Türk Devletleri Teşkilatı Diasporaları YTB ev sahipliğinde buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 2. Diaspora Forumu Bursa’da gerçekleştirildi. Programda 20 milyonluk büyük bir diaspora potansiyeline sahip Türk Devletleri Teşkilatı’nın diaspora alanındaki faaliyetlerine dikkat çekilerek üye ülkelerin işbirliğine vurgu yapıldı.

Haberde İnsan 29.03.2022, 11:19
Türk Devletleri Teşkilatı Diasporaları YTB ev sahipliğinde buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 2. Diaspora Forumu Bursa’da gerçekleştirildi. Programda 20 milyonluk büyük bir diaspora potansiyeline sahip Türk Devletleri Teşkilatı’nın diaspora alanındaki faaliyetlerine dikkat çekilerek üye ülkelerin işbirliğine vurgu yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri olan; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın diasporaları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ev sahipliğinde buluştu. YTB’nin organizasyonuyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında 2. Diaspora Forumu gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde üye ülkelerin diasporadan sorumlu bakanları, kurum başkanları, diasporadaki STK temsilcileri ve diaspora çalışan akademisyenler Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) Bursa’da bir araya geldi. Programda konuşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, teşkilatı tek devlet anlayışı içinde, ticaretin önündeki engellerin kalktığı, gümrük sistemlerinin basitleştirildiği, ulaşımda, sermayede, insan dolaşımında tam bir serbestliğin sağlandığı Avrupa Birliği modeline eriştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

“Bizim hedefimiz barış, bizim hedefimiz kardeşlik”

Teşkilatın bölgesel ve küresel olarak kimsenin rakibi olmadığını ifade eden Yıldırım, bölgede barış, huzur ve refah istediklerini kaydetti. Teşkilatı kimseyi tehdit etmek için de oluşturmadıklarını dile getiren Yıldırım, kimsenin tehdidine de kulak asmayacaklarını kaydetti. Yıldırım, “Bir hiç uğruna, ihtiraslar uğruna masum insanların yok olmasını, sabilerin, çocukların hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bizim hedefimiz barış, bizim hedefimiz kardeşlik, bizim hedefimiz ortak kalkınma ve milletlerimiz için daha yaşanılabilir bir dünya” diye konuştu. Yıldırım konuşmasında, güç birliği yapılarak, üye ülkelere ve teşkilata yönelik zararlı faaliyetlere karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesinin önemine de vurgu yaptı.

“Karalama kampanyalarına fırsat vermeyeceğiz“

Teşkilattaki ülkeler adına yalan, yanlış ve iftiralardan oluşan karalama kampanyalarına fırsat vermeyeceklerini söyleyen Yıldırım, “Tabii ne yazık ki üçüncü ülkelerde yaşayıp nüfuslarında Türk yazan ancak Türk devletleri için Türk düşmanlığı, Türk düşmanlıklarıyla iş birliği yapanların olduğunu da biliyoruz. Bunlar doğrudan ülkelerimizin, milletlerimizin düşmanıdır. Bununla da mücadele etmek hepimizin görevidir” dedi.

“Teşkilatın görünürlüğünü ve farkındalığını artırabilmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Teşkilat olarak hem Kafkaslar’da hem Orta Asya’da hem de Balkanlar’da, İpek Yolu’nun geçtiği güzergahlarda refah, altyapı ve insanlığın ortak geleceği için çok güzel işler gerçekleştireceklerini anlatan Yıldırım, “Teşkilatın görünürlüğünü ve farkındalığını artırabilmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bütün hedefimiz esasında Teşkilatı bir Avrupa Birliği modeline nihai olarak ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Abdullah Eren: “Türk dünyasına yönelik 150 proje gerçekleştirdik”

YTB Başkanı Abdullah Eren de YTB olarak Türk dünyasına yönelik 150’yi aşkın projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Eren konuşmasında, 1500’den fazla uluslararası öğrenciye Türkiye’de üniversite eğitimi imkanı sunduklarını da söyledi. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan’daki diaspora kurum temsilcileriyle tek tek görüşmeler yaptıklarını ifade eden Eren, “Bu anlamda ortak eğitim programları ve kültür faaliyetleri konusunda neler yapabiliriz? Bunlar üzerinde somut olarak konuştuk. Yakın zamanda bir kamp yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Londra’da Azerbaycan diasporası ile ortak bir paylaşım programı da yapmayı düşünüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının geleceği için herkes kendi alanında bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizler de Türkiye’nin diaspora kurumu olarak diaspora hususunda ve eğitim faaliyetlerinde iş birliği imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Baghdad Amreyev: “20 milyonluk büyük bir potansiyele sahibiz”

TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise üye ülkelerin dünya genelinde 20 milyonun üzerinde büyük bir diasporaya sahip olduğunu dile getirerek, “Bu büyük bir potansiyel. Doğru yönlendirildiğinde ülkelerimiz için gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse toplumsal anlamda büyük faydalar üretebilecek bir potansiyel” dedi.

Amreyev, Türk diasporasının etkinliğinin artırılması, yaşadıkları ülkelerde daha etkin hale gelebilmeleri, farklı grupların birbirleriyle daha senkronize hareket edebilmeleri yolunda çabalarını artırarak, birleşik, birbirinden haberdar ve örgütlü bir Türk diasporası oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Forumun ardından “Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa” açılış etkinlikleri gerçekleştirilecek

Forumun ardından katılımcılar YTB tarafından yürütülecek Diaspora Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı Programına katılacaklar ve 30 Mart tarihinde da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSOY tarafından organize edilecek Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa açılış etkinliklerine iştirak edecek.

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