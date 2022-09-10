Turizm kenti Antalya’nın sahillerinde okul öncesi yoğunluk

Turizmin başkenti Antalya’da okulların açılmasına sayılı günler kala sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da sonbahar mevsimi olmasına rağmen yazdan kalma günler devam ediyor. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize sıfır termometre ise 38 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Antalya’da yerli ve yabancı tatilcilerin adresi sahiller oldu. Sonbahar güneşinde bronzlaşan ve Akdeniz’in mavi sularında kulaç atan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların arkadaşları ve aileleriyle eğlendikleri görüldü. Adrenalin tutkunları ise deniz paraşütü ve jetski keyfi yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki yoğunluk ve denizin berrak rengi havadan da görüntülendi.

Deniz keyfi yapan Burak Özer, “Hava çok sıcak olduğu için denize geldik, eğleniyorum. Okullar açılmadan son kez denize gitmek istedim. Sezonun kapanmasına yakın olmasına rağmen ilk günkü gibi hiç kapanmayacakmış gibi duruyor. Deniz çok güzel. Kardeşlerim ve arkadaşlarımla eğleniyorum” dedi.

Çocuklarını okul öncesi denize getiren Veysel Özer, Antalya’ya sonbaharın gelmediğini, görüntülerin yaz mevsiminin başlangıcını anımsattığını dile getirerek, “Okulların açılmasına az kaldı. Öğrenciler için son enerji atımı. Herkesin değerlendirmeye geldiği gibi bizde geldik. 3 çocuğum var. Okula başlayacaklar, denize getirdim streslerini atmaları için. Kalabalık ilk günkü gibi" diye konuştu.