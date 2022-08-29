Turizm elçisi yaşlı adam ve köpeği, turistlerin ilgi odağı

Antalya’da elektrikli bisikletine binip, omzuna aldığı köpeğiyle birlikte zil takıp oynayan Süleyman Güler, turistlerden aldığı bahşişlerle geçimini sağlıyor. Kendisini turizm elçisi olarak tanıtan Güler, “50 sent ve 1 TL gibi paralar veriyorlar. Ben ve köpeğim bununla geçiniyoruz. Aynı zamanda ülkemize döviz kazandırıyoruz” dedi.

Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesi’nde yaşayan Süleyman Güler, farklı görüntüsü ve yaptıklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Elektrikli bisiklet üzerine yaptığı aparatta yolculuk yapan Güler, köpeğini de omzuna alıp cadde ve sokaklarda müzik eşliğinde geziyor, zil takıp oynuyor.

“Ülkemize döviz kazandırıyoruz”

Gündoğdu Mahallesi’nde tek başına yaşadığını belirten Süleyman Güler, “Ben 6 buçuk aylık köpeğim ile birlikte yaşıyorum. Geçimimizi, müzik eşliğinde oynarken turistlerin verdiği paralarla karşılıyoruz. Kiram var, köpeğimin günlük 30-40 lira masrafı var. Turistler bizimle birlikte oynuyor, videolar çekiyor, fotoğraflar çekiyor ve kendi rızasıyla bize bahşiş veriyor. Biz de bu parayı aynı gün harcayarak ülkemize döviz kazandırıyor, ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.

“Evrenseki’nin reklamını yapıyorum”

Turistlerin kendisiyle oynarken çektirdikleri fotoğraf ve videoları, ülkelerine döndüklerinde sosyal medyada paylaştıklarını belirten Süleyman Güler, “Böylelikle ülkemizin ve Evrenseki’nin reklamını yapıyorum” ifadelerini kullandı.